Dee Bradley Baker de Clone Wars parle de l’avenir d’Ashoka et Rex

Le Clone Wars est de retour, ce qui ne peut signifier que quelques choses: Premièrement, certains de nos personnages préférés de Star Wars dans la galaxie sont revenus. Deux? Tout est sur le point de se terminer de manière assez tragique pour la plupart d’entre eux. Mais Rex et Ahsoka sortiront de la guerre des clones … pour la plupart indemnes, et pour la voix derrière la première, leur relation parle à l’un des plus grands héritages de la série.

“Je dois dire – nous, en tant que comédiens de doublage … ces personnages de cette série, en particulier, nous nous soucions vraiment de ces personnages. Nous sommes vraiment en contact avec eux », a récemment déclaré à io9 Dee Bradley Baker, la voix de Rex, Cody et de l’armée des clones de la République dans son ensemble sur The Clone Wars. Cette connexion avec le monde et les personnages signifie que regarder le coût de la guerre des clones est une chose difficile à envisager pour Baker.

“Pour moi, ce n’est pas facile de faire mourir un clone ou d’avoir quelque chose comme Fives” [death in season six]. Ce furent des arcs difficiles pour moi à traverser, juste émotionnellement et personnellement. Parce qu’en tant que doubleur, je n’apporte pas mon travail à la maison avec moi. Je fais mon truc et j’ai fini. Et puis je m’en libère une fois rentré à la maison », a expliqué Baker. “Mais il y a eu des épisodes de la Guerre des Clones qui ont été très affectants et que je dois emporter avec moi, et progresser, parce que … ces Clones en particulier, ils sont apaisants. Et ce ne sont pas des personnages de dessins animés bizarres, fantaisistes ou stylisés. Ils se sentent tout simplement très humains. »

Il a continué. «Et je pense que c’est en quelque sorte la clé de ce qui est attrayant chez eux. C’est qu’ils sont héroïques et ultra-compétents et fiables, mais ils sont humains. Ce ne sont pas des surhumains. Et donc, quand ils se font tirer dessus ou se tuent ou se rendent compte de la tragédie de la guerre des clones ou entreviennent cela, cela m’affecte … Donc, il y a cette connexion que j’ai [that] Je pense que les autres acteurs de la série partagent beaucoup avec leurs personnages. »

Pour Baker, l’humanité qui rend les Clones si attrayants est également liée à l’une des relations discrètes mais les plus puissantes de la série: l’évolution du lien entre le capitaine Rex et Ahsoka Tano (joué par Ashley Eckstein). Ce que nous savons maintenant, grâce aux nombreuses années écoulées depuis la dernière sortie de Clone Wars sur les écrans, c’est que leur amitié s’est développée à l’époque de Star Wars Rebels, et peut-être même plus loin dans la chronologie au-delà.

“Il y a beaucoup d’eau sous le pont avec Ahsoka et Rex”, a déclaré Baker sur l’impact que le jeune padawan – maintenant ancien padawan, ayant brisé le cœur de l’ordre Jedi – a eu sur sa représentation de Rex, dans Clone Wars et au-delà . “[Since] la première réunion des deux, Rex a en quelque sorte progressivement desserré, et [loosened up] son style de soldat. Je pense que c’est en réponse à son travail avec Ahsoka et Anakin pendant si longtemps. Et pour qu’ils traversent tout cela ensemble? Pour Rex de survivre à cet automne et de se rendre jusqu’à la fin de la guerre des clones, c’est un véritable point culminant. C’est assez excitant et très satisfaisant de pouvoir enfin jouer ça. »

Le soulagement et la satisfaction que Baker ressent à l’idée de pouvoir livrer cet important chapitre de l’histoire de Rex et Ahsoka est quelque chose qu’il partage avec les fans au sujet du retour de la série pour la dernière saison. «Nous pensions tous que cela ne se produirait pas, et je sais que les fans et ceux qui aiment Clone Wars et Star Wars vont être très excités et heureux de voir comment cela se passe. Pour ces deux-là en particulier, car ils ont une amitié très intéressante et une longue amitié qui résiste à l’épreuve du temps », nous a dit Baker.

«Nous voyons Rex, encore plus âgé et sachant que lui et Ashoka ont réussi jusqu’à Endor. Cela fait donc partie d’une saga, d’une amitié, d’un partenariat et d’une collaboration qui se poursuivent après la guerre des clones », a-t-il déclaré. “Mais c’est un moment décisif unique qui s’en vient pour les deux. Il s’est passé beaucoup de choses assez dramatiques jusqu’à présent, mais ce qui arrive avec la dernière saison de Clone Wars est uniquement opératique dans le grand opéra spatial qu’est Star Wars. “

Cette culmination pour Baker est douce-amère, car cela signifie mettre un cap sur une époque particulière de son implication dans Star Wars qui lui parle non seulement en tant qu’acteur, mais en tant que fan de la galaxie loin, très loin. «Cette mission, cette vision est unique dans ma carrière. Je ne pense pas que je serai jamais sur un meilleur spectacle. Et je n’ai jamais eu de mission d’acteur vocal aussi intéressante que cela », a déclaré Baker. “De plus, cela me ramène dans ma vie – je suis fan, comme j’étais enfant. J’ai posté sur les réseaux sociaux la photo du costume Jawa que mes parents m’ont fait à l’été 1977. Je m’intéresse depuis longtemps à Star Wars. Et je peux probablement dire, comme beaucoup de gens, que la raison pour laquelle je me suis retrouvé à Hollywood en tant qu’acteur ou dans l’industrie du divertissement est en grande partie due au fait que mon enthousiasme remonte à ce film. »

Clone Wars a donné à Baker la chance de laisser sa propre marque dans un univers qu’il aime, au point que, pour beaucoup, il est le visage – enfin, la voix – des Clone Troopers, la représentation définitive non seulement d’un aspect fondamental de La guerre des clones, mais l’ère préquel de Star Wars dans son ensemble. Mais, convenant à un acteur qui prête une voix multifactorielle à une légion de soldats, commandants, capitaines et héros, Baker défend le fait que son travail sur Clone Wars est sans aucun doute un effort d’équipe.

«L’animation est une forme d’art profondément collaborative, et pendant que je crée la voix et l’habileté d’acteur et la nuance des personnages vocalement … chaque trame de l’histoire, il y a des centaines d’artistes et de techniciens et des personnes incroyables pour faire chaque trame de cette ce que c’est », a noté Baker lorsqu’on lui a demandé son statut parmi les fans en tant que version définitive des Clone Troopers. «Donc, j’accepterai certains éloges et appréciations, certainement, pour ce que j’apporte au personnage. Mais il est important de réaliser que je ne l’ai pas écrit, je ne l’ai pas réalisé, je ne l’ai pas éclairé … vous pouvez continuer encore et encore avec toutes ces personnes brillantes qui mettent leur sang, leur sueur et leurs larmes dans chaque cadre de cela. Je réalise que c’était une collaboration. Je prendrai le crédit avec joie et gratitude, mais je veux m’assurer que les gens qui aiment le spectacle se rendent compte que c’est toute une équipe d’artistes et de techniciens qui en font l’incroyable spectacle qu’ils aiment. “

Vous pourriez même dire qu’il faut une grande armée entière.

Le premier épisode de la première saison de Star Wars: The Clone Wars est disponible en streaming sur Disney + maintenant, avec de nouveaux épisodes arrivant sur le service tous les vendredis.

