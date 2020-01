Deeeer Simulator est le chaos sur quatre jambes

Deeeer Simulator: Your Average Everyday Deer Game est un jeu sur le déclenchement du chaos dans une ville de la manière que seule une grande créature fière à quatre pattes déplacée de son habitat naturel peut.

Sorti hier sur Steam, le jeu indépendant à accès anticipé a déjà suscité l’intérêt des gens grâce à son choc de graphismes sérieux et low poly avec une physique de slapstick. C’est une recette éprouvée pour une viralité instantanée sur les réseaux sociaux. Il ne m’a pas non plus fallu plus de cinq secondes pour jouer au jeu pour qu’il me gagne.

Le Deeeer se déplace comme une locomotive, accumulant lentement une tête de vapeur jusqu’à ce qu’il s’écrase et détruise un lampadaire ou, tout aussi probablement, soit martelé par la circulation venant en sens inverse et envoyé voler dans la direction opposée. Mais il peut également se précipiter, attaquer avec ses pattes arrière et lancer son cou vers l’avant, s’étirant dans l’oubli comme Dhalsim de Street Fighter. Cette attaque particulière peut également être utilisée pour se balancer à partir d’objets comme Spider-Man, bien que je n’en ai pas encore maîtrisé l’art.

Bien que dans le moule et clairement inspiré par d’autres succès comme Goat Simulator, Deeeer est moins sur la navigation dans le monde comme un animal que dans la navigation dans un monde tel qu’il pourrait exister pour un animal qui essaie de se faire passer pour un humain. (Et a également des pouvoirs paranormaux.) Le trafic est constant, et la seconde que vous ne regardez pas, quelque chose vous frappera, vous faisant voler. Vous pouvez ensuite vous venger de tout ce qui vous a frappé, ou sauter dans un autre véhicule et vous engager sur la route.

Comme dans Grand Theft Auto, détruire des trucs finira par convoquer les flics, d’abord en tant que groupe de moutons, ensuite en duo d’ours polaires, chaque fois plus difficile en fonction de la quantité de dégâts que vous faites. Vous pouvez ramasser des pistolets qui sont montés sur la tête du Deeeer où les bois pourraient aller, puis tirer sur des trucs derrière vous pendant que vous vous enfuyez comme une voiture de fuite sensible.

Il y a des mini-jeux à trouver et à jouer, et il est même possible de se réunir avec des camarades de tout le règne animal et de former un Metal Gear composé d’animaux qui peuvent causer encore plus de destruction. Et bon pour eux, honnêtement. Au rythme où les riches détruisent la planète, je trouve cela cathartique de voir des vaches, des tigres, des rhinocéros et des cerfs se rassembler pour se battre comme des héros d’anime.

Si cela ne vous semble pas attrayant, vous pouvez toujours laisser la soif de sang prendre place à l’arrière et simplement saluer vos compagnons humains ou, si l’humeur vous frappe vraiment, commencez tout de suite à les broyer.

