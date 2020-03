Definitive Edition apparaît dans le Switch eShop

Récemment, nous n’avons pas cessé de savoir comment Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a été classé dans différents organismes de classification d’âge. Cependant, nous ne parlons pas de la Wii d’origine, il était donc évident que Nintendo publierait le remastering Monolith Soft au Japon et en Occident, sans rien nous dire sur ces feuilles des agences de réglementation. Cependant, aujourd’hui, nous vous apportons une nouvelle qui nous rapproche encore plus d’une éventuelle annonce indiquant sa date de sortie, et il s’avère que Nintendo a créé l’onglet Xenoblade Chronicles: Definitive Edition dans l’eShop Nintendo Switch. En fait, Grasshopper Manufacture a fait de même aujourd’hui avec No More Heroes III.

Dans les deux fichiers, aucune donnée technique n’est spécifiée, mais ils ont une bonne galerie d’images, ainsi que la bande-annonce avec laquelle les deux jeux ont été annoncés. Que pensez-vous de cette nouvelle? Le fait que Nintendo ait décidé de créer le fichier de ce JRPG ne vous fait-il pas penser, d’autant plus avec toute l’attente que nous avons sur nous, qu’une nouvelle Nintendo Direct est sur le point de tomber? Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Vous gagnez!

Capture de visages métalliques dans Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

