Défis Fortnite Saison 2: phare de Lockie, cabines téléphoniques, etc.

La saison 2 de Fortnite Chapter 2 est enfin arrivée. Après une série de taquineries cryptiques sur le thème des espions, Epic a publié la mise à jour 12.00 de Fortnite, introduisant une multitude de nouveaux contenus et d’autres changements dans le populaire jeu de tir Battle Royale.

Cependant, une chose qui n’a pas changé, ce sont les défis. Chaque semaine tout au long de la saison, Epic lancera un nouvel ensemble de défis à compléter pour les détenteurs de Battle Pass. Les effacer vous aidera à améliorer votre Battle Pass, qui à son tour débloquera des récompenses cosmétiques exclusives comme de nouveaux skins lorsque vous atteindrez certains jalons. Vous pouvez jeter un œil à certains de ceux à gagner dans notre galerie de skins Fortnite Season 2 Battle Pass.

Alors que la saison 2 ne fait que commencer, il y a déjà une poignée de défis qui attendent d’être complétés. Nous avons rassemblé nos cartes et guides pour les tâches les plus difficiles ci-dessous. Nous continuerons de mettre à jour cette liste avec plus de cartes et de guides au fil de la saison, alors revenez souvent si vous avez besoin d’aide pour améliorer votre Battle Pass.

Briefing de Brutus (Semaine 1)

Brutus’s Briefing défis listRechercher des coffres à la grotte ou au requin (7) Infliger des dégâts aux sbires (2000) Ouvrir les portes verrouillées par un scanner d’identification dans différentes parties (3) Rechercher des boîtes de munitions dans une seule partie (7) Se déguiser dans une cabine téléphonique dans des matchs différents (3) Soyez accroupi à moins de 20m des sbires ignorants pendant un total de 10 secondes Jetez différents objets de bouclier ou objets de soins (3) Éliminez les joueurs tout en ayant un total de 100 points de vie et de bouclier ou plus (5) Atterrissez au phare de Lockie, Apres Ski et Mount Kay (3) Dégâts aux joueurs utilisant 2 armes différentes en 10 secondes (1)

Atterrir au phare de Lockie, Apres Ski et Mount Kay

Carte des emplacements de Lockie’s Lighthouse, Apres Ski et Mount Kay

Le but de ce défi est simplement d’atterrir à trois points de repère différents: le phare de Lockie, Apres Ski et Mount Kay. Bien qu’il soit facile d’atterrir sur les sites, savoir où chacun se trouve sur l’île peut s’avérer un peu plus délicat. Le phare de Lockie se trouve sur la partie la plus au nord de la carte, dans la grille C1. Apres Ski est à l’extrémité opposée; vous le trouverez au sommet d’une montagne au sud-ouest de Misty Meadow, dans la grille E8. Le mont Kay est relativement proche; il est situé dans la grille G7. Vous pouvez voir où se trouvent les trois points de repère sur la carte ci-dessus.

Déguisez-vous à l’intérieur d’une cabine téléphonique dans différents matchs

Carte des emplacements des cabines téléphoniques

Reliant le thème d’espionnage de la saison 2, ce défi vous demande de vous déguiser dans une cabine téléphonique en trois matchs différents. Il y a plusieurs kiosques disséminés autour de l’île, beaucoup dans les nouvelles zones qui ont été introduites au début de cette saison. Nous avons indiqué où trois d’entre eux se trouvent sur la carte ci-dessus. Une fois que vous avez trouvé une cabine téléphonique, entrez-la et appuyez sur le bouton d’interaction pour changer de déguisement. Faites-le en trois matchs différents et le défi sera terminé.

Emplacements des cabines téléphoniques

Le Rig (la petite île au sud-ouest de la carte) À l’extérieur de l’Agence au centre de la carte À La Grotte à l’extrémité la plus à l’est de la carte

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Les 6 plus grands changements apportés à Fortnite Chapter 2 Saison 2

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.