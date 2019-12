Si vous aimez explorer la zone sauvage dans Pokemon Sword & Shield et trouver de nouveaux Pokémon, sachez que le mignon pingouin Pokemon Delibird prendra le relais ce Noël. À partir d'aujourd'hui, attendez-vous à ce que Delibird soit trouvé plus fréquemment jusqu'au jour de Noël. Si vous vous attaquez à un Max Raid Battle Delibird, attendez-vous à gagner plus de bonbons que d'habitude.

