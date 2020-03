Démo pour Resident Evil 3 Remake Out le 19 mars

La démo du remake de Resident Evil 3 sortira le 19 mars. Elle sera disponible sur PS4, Xbox One et PC. Mieux encore, une bêta ouverte a été annoncée par Capcom, pour le multijoueur asymétrique Resident Evil Resistance. Cela devrait se dérouler à partir du 27 mars pour une durée limitée.

Pour plus d’informations sur la démo Resident Evil 3, consultez le lien ici. Selon un article sur Twitter, plus de détails sur la démo de Resident Evil 3 sont attendus prochainement. Pour ceux qui veulent avoir un avant-goût du gameplay du remake, ils n’auront pas à attendre jusqu’en avril.

Cependant, ce qui reste inconnu pour le moment est de savoir si la démo mettra en vedette le mode Résistance multijoueur ou la campagne solo. Il peut même comporter les deux. Pour l’instant, il ne reste que trois jours avant la sortie de la démo.

D’ici là, nous en saurons certainement plus.

Resident Evil 3 sortira sur PS4, Xbox One et PC à partir du 3 avril. Cependant, peu de détails sont connus sur la démo de Resident Evil 3 à ce stade, nous devrons donc attendre et voir. Pour l’instant, marquez la date dans vos calendriers. 19 mars.

Récemment, il a été annoncé que Resident Evil 3 Collector’s Edition arrivera au Royaume-Uni. Il sera exclusivement disponible sur Game. Au prix de 215 £, l’édition de luxe est livrée dans une boîte d’articles de la série.

L’édition collector est livrée avec une copie de Resident Evil 3 avec un emballage lenticulaire, une statue de Jill Valentine et un CD de deux bandes sonores. De plus, il y a un livre d’art et une affiche réversible.

