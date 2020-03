Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba pour PS4 a fière allure dans sa première bande-annonce

Comme promis Aniplex, le week-end a révélé plus de détails sur les 2 titres Demon Slayer qui sont en développement. Le projet le plus attractif est Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, qui est en route vers PlayStation 4.

Au cours d’un stream, la société a révélé divers détails sur le jeu et a finalement publié sa première bande-annonce. De même, l’étude qui réalisera ce projet a été annoncée.

Voici à quoi ressemble le jeu Demon Slayer pour PlayStation 4

Nous savons maintenant que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan est entre de très bonnes mains car il sera développé par CyberConnect2. Ce studio est connu pour son travail sur la série Naruto: Ultimate Ninja Storm et plus récemment sur Dragon Ball Z: Kakarot.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan reprendra les événements du manga et de l’anime, afin que nous puissions jouer avec Tanjiro Kamado et tuer divers démons. Le jeu se concentrera donc sur la mécanique de l’action.

La première bande-annonce du titre ressemble exactement aux attentes des fans. L’art de Koyoharu Gotōge est respecté et nous voyons Tanjiro Kamado tuer un démon. De plus, une vidéo a été partagée montrant comment une partie de la bande-annonce a été créée.

Si vous êtes enthousiasmé par ce projet, sachez que l’attente sera un peu longue. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan sortira sur la console Sony jusqu’en 2021. En revanche, sa sortie est confirmée pour l’instant pour le Japon.

Au cours des prochaines semaines, CyberConnect2 en parlera sûrement davantage. Étant donné la grande popularité de Demon Slayer, il est très probable que le jeu atteindra plus de régions, y compris l’Amérique.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan est en développement pour PlayStation 4. Recherchez plus d’informations sur lui sur ce lien.

