DeNA réévaluera sa stratégie commerciale pour générer plus de revenus

À la fin de l’année dernière, DeNA en collaboration avec Nintendo a lancé les 2 nouveaux jeux Pokémon Masters et Mario Kart Tour, qui ont généré de bons résultats pour les deux sociétés. Cependant, le dernier trimestre pour DeNA a été caractérisé par des pertes considérables.

La société s’est concentrée sur le développement de jeux mobiles et a annoncé (via GamesIndustry.biz) qu’au cours du dernier troisième trimestre de l’année, il y avait eu une perte d’environ 450 MDD en raison de pertes de valeur uniques, qui étaient combinées à un revenu médiocre des anciens jeux. .

Selon DeNA, un examen de leurs plans de jeu a été effectué, déterminant qu’avec les tendances des 5 prochaines années, ce secteur ne valait que 87 MDD et 427 MDD pour les pertes de valeur.

La société n’a pas bien géré ses dépenses d’exploitation au cours de cette période, car il y a eu une perte de 448 MDD $ dans ses activités générales, un chiffre auquel les activités de jeux vidéo ont contribué 30 $ MDD. En revanche, les bénéfices de ce secteur étaient de 173 MDD $, ce qui représentait une grande partie des revenus de l’entreprise, qui ont atteint la barre des 236 MDD $.

Il est important de mentionner que la performance insuffisante a été principalement identifiée dans les anciens jeux de la société, et a même annoncé qu’elle cesserait de prendre en charge 2 jeux mobiles exclusifs au Japon. Heureusement, les perspectives de la société s’annoncent un peu meilleures pour le prochain trimestre, car les coûts d’exploitation et les performances commerciales sont attendus.

Nous vous disons que 2 des jeux les plus importants de DeNA, Pokémon Masters et Mario Kart Tour ont différents événements en cours. Dans le cas des Pokémon Masters, un événement légendaire a été récemment lancé dans lequel Pokémon Heaven peut être obtenu et de nombreuses nouvelles fonctionnalités devraient célébrer le Pokémon Day et le titre de marché de 6 mois. Mario Kart Tour, quant à lui, célèbre la deuxième étape de sa saison de la Saint-Valentin, également avec beaucoup de contenu.

