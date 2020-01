Dernier croisement d’animaux: New Horizons Merch confirme les personnages nouveaux et de retour

De nouveaux et beaux regards Animal Crossing: New Horizons merch vient d’être montré pour la première fois au Japon, et bien que ce soit assez excitant en soi, les images des nouveaux produits ont confirmé l’existence de certains personnages nouveaux et anciens.

Les gens d’AnimalCrossingWorld ont craqué les villageois (pas littéralement, ne vous inquiétez pas) et ont dressé une liste exhaustive de tous les personnages montrés que nous n’avions pas déjà confirmés. Comment savons-nous qu’ils seront dans New Horizons? Eh bien, parce que ces petites images mignonnes sont de nouveaux rendus, absents des anciens jeux.

Nous allons commencer les choses avec de nouveaux personnages repérés. Naturellement, nous ne savons pas encore qui sont ces nouveaux visages, bien qu’une chose particulière à noter ici soit la paire de dodos. La paire dirigera vraisemblablement la nouvelle compagnie Dodo Airlines vue dans les premières séquences.

Les trois autres caractères mis en évidence dans la première image ci-dessous sont également particulièrement intéressants grâce au fait que leurs rendus sont les seuls à contenir des éléments. Notre supposition est qu’ils auront des rôles clés dans le jeu; remarquez à quoi le castor de pêche ressemble relativement à Chip, hôte du tournoi de pêche, par exemple.

Et maintenant pour vos favoris de retour. Tous ces éléments sont heureusement de retour pour rendre votre monde plus lumineux dans New Horizons:

Saharah

Celeste

Brin

Sable et Labelle

Gulliver

Coups de pied

Harvey

N’oubliez pas que Nintendo a récemment publié un calendrier 2020 gratuit et imprimable avec les anniversaires des animaux, et nous avons également repéré des bonus de précommande spéciaux et de nombreux jolis produits et accessoires Animal Crossing.

Excité pour le nouveau jeu? Dites-nous ci-dessous.

