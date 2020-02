Dernier Grand Prix et changement de règle

Crash Team Racing Nitro-Fueled est cette Playstation 1 classique qui a atteint la génération actuelle de consoles l’été dernier et n’a depuis cessé d’ajouter de nouveaux contenus, tout en recevant les éloges des nombreux joueurs qui sont montés sur l’accélérateur vers le bas. Alors qu’en décembre dernier, il a été annoncé qu’elles se poursuivraient Grands prix, ces événements temporaires où un nouveau circuit et de nouveaux personnages ont été ajoutés (ainsi que de nouvelles apparences et de nouvelles pièces pour les voitures), Maintenant, il a été confirmé que ce qui suit sera le dernier et que le jeu subira quelques changements concernant la façon dont nous pouvons jouer pour déverrouiller tout le contenu qu’il contient.

Crash Team Racing Nitro-Fueled annonce des changements une fois son dernier Grand Prix terminé

Crash Team Racing Nitro-Fueled Il compte actuellement 51 personnages (avec 321 apparitions), avec 40 circuits et une multitude de combinaisons possibles, et maintenant il a été annoncé que le prochain Grand Prix sera le dernier. Est-ce à dire que nous ne recevrons plus de nouveau contenu? Bien sûr que non! Bien que ces événements temporaires se terminent, nouveau système de défis (quotidien, hebdomadaire et mensuel) ce qui nous donnera des wumpas en récompense, que nous pouvons dépenser sur les Boîtes pour obtenir toutes ces récompenses qui étaient disponibles lors des grands prix, mais aussi de nouvelles récompenses (personnages, apparences, etc.) qui seront ajoutées plus tard. Par conséquent, le seul nouveau contenu qui ne sera pas ajouté sera de nouveaux circuits.

En outre, il a également été confirmé qu’ils seront ajoutés de nouveaux temps contre la montre, qui ont été obtenus dans les bureaux Beenox avec les meilleurs temps de ses employés. Serez-vous capable de surmonter ces moments? Si vous le faites, vous pouvez débloquer des récompenses qui indiqueront au reste des joueurs que vous avez pu devenir les rois de la piste.

