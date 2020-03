Dernière chance de remporter la division 2 pour 3 $ avant l’arrivée de Warlords Of New York

The Division 2 de Tom Clancy propose une tonne de contenu, à la fois lié à l’histoire et à la fin du jeu, et c’était une bonne valeur à son prix de lancement de 60 $. Jusqu’à demain, cependant, vous pouvez obtenir le jeu pour un ridicule 3 $.

L’accord est disponible sur le PlayStation Store et Xbox Live, ainsi que sur PC via Uplay et Epic Games Store. Il restera actif jusqu’à 3 mars à 8 h 00 PT / 11 h 00 HE, date à laquelle le jeu reviendra à son prix standard. Des copies physiques peuvent également être trouvées chez les détaillants à des rabais énormes, mais pas aussi bas que 3 $.

Le bas prix de la Division 2 est encore plus impressionnant car le DLC post-lancement du jeu est gratuit pour tous les joueurs. Le jeu a été continuellement mis à jour avec plus de contenu et de missions, et abandonné le modèle de passe de saison utilisé par le jeu original.

Sa prochaine extension est Warlords of New York, qui revient au décor de New York City du premier jeu et met en vedette l’antagoniste original Aaron Keener. Il sera lancé demain et mettra tous les joueurs au même niveau pour le maintenir en équilibre. Contrairement aux autres ajouts DLC gratuits, c’est une extension complète et coûtera 30 $.

La Division 2 est disponible sur Xbox One, PS4 et PC. Une version de Google Stadia sera disponible à l’avenir. Dans la revue The Division 2 de GameSpot, Edmond Tran a fait l’éloge du contenu mondial, du combat et de la fin de partie, ainsi que du système de récompenses et de progression.

