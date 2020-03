Dernière mise à jour pour Animal Crossing: New Horizons corrige un problème majeur affectant l’équilibre du jeu

Moins d’une semaine après le lancement de la première mise à jour pour Animal Crossing: New Horizons sur le Switch, Nintendo a fait passer le jeu à la version 1.1.1. Selon les notes de patch officielles, cette mise à jour incroyablement mineure résout un problème affectant l’équilibre:

Correction d’un problème majeur affectant l’équilibre du jeu.

Quel est ce problème majeur qui affecte l’équilibre du jeu? Il existe une théorie selon laquelle cela pourrait être lié au problème de duplication d’éléments qui a fait le tour des médias sociaux au cours des derniers jours, mais il n’y a aucune garantie.

Si vous souhaitez continuer à jouer à New Horizons en ligne avec vos amis et votre famille, vous devrez télécharger cette mise à jour. Avez-vous remarqué autre chose dans cette dernière version de New Horizons? Laissez un commentaire ci-dessous.

