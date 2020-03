Des amis ont organisé une fête d’anniversaire pour cet enfant de neuf ans dans Animal Crossing: New Horizons à cause du verrouillage du coronavirus

Par Sherif Saed,

Mercredi 25 mars 2020 13:21 GMT

La charmante Sophia de neuf ans ne comptait pas organiser une fête d’anniversaire surprise à Animal Crossing.

Nous avons surtout entendu de mauvaises nouvelles ces dernières semaines, donc c’est génial de voir une histoire de bien-être couper le bruit. Sophia, la fille du producteur de PlayStation London Alexia Christofi, n’a pas eu son neuvième anniversaire à cause du verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni.

Elle ne savait pas grand-chose, les amis de sa mère avaient prévu une petite fête surprise pour elle ailleurs: dans Animal Crossing: New Horizons. Ils ont même fait le travail pour que cela se sente aussi réel que possible, en apportant des cadeaux et en installant des poppers de confettis, et ils ont tous joué à cache-cache avec la petite Sophia.

Sa réaction quand elle l’a découvert est inestimable, surtout quand elle s’est enthousiasmée pour tous les fruits.

Et c’est là qu’elle a réalisé ce qui se passait 😍😍 pic.twitter.com/C0Ip4vaVN0

– Alexia Christofi 🎊🎉 (@Lex_mate) 24 mars 2020

Je pourrais pleurer. Mes amis @Skilton, @lillieUIVR, @rubyannem, @RenderTramp et leurs copains ont organisé un 9e anniversaire pour Sophia dans #AnimalCrossingNewHorizons parce qu’elle ne pouvait pas voir ses copains en raison du verrouillage 😭 pic.twitter.com/hEKtOtU0rk

– Alexia Christofi 🎊🎉 (@Lex_mate) 24 mars 2020

