Des cadeaux infinis avec le tour de ballon à l’ACNH

Il ne fait aucun doute que faire exploser des ballons est l’un des grands plaisirs d’Animal Crossing New Horizons pour Nintendo Switch … et pas seulement pour les cadeaux que nous en gagnons! Eh bien, si vous ne vous êtes pas ennuyé à le faire pendant les jours de l’événement Egg Hunt, cette astuce simple, découverte par l’utilisateur Twitter @Arumi_kai, peut vous intéresser.

Tout d’abord, et au cas où vous ne le sauriez pas, les ballons cadeaux n’apparaissent que quelques fois par heure et toujours au moment où l’horloge sonne minutes se terminant par 4 ou 9. Autrement dit, si nous regardions 4 dans l’après-midi, nous pourrions les voir arriver sur notre île, par exemple, à 16h04, à 16h09, à 16h14, à 16h19 … et ainsi de suite . Avec cette astuce nous pouvons voir des ballons à chacune de ces occasions possibles, c’est-à-dire 12 fois par heure au lieu de 2. Comment? Continuez à lire!

La première étape est découvrez de quel côté de l’île ils apparaissent, et c’est qu’à chaque session de jeu que nous commençons, ils ne voleront que dans une seule direction. Une fois que nous savons cela, il faut aller au magasin Tendo et Nendo un peu avant l’heure qui nous intéresse. Là nous demanderons l’un des produits à vendre … mais sans avoir besoin de l’acheter. Avec lui, nous avons dit au revoir aux ratons laveurs et nous nous sommes dirigés vers la plage à la fin où les ballons devraient apparaître et quand la minute que nous attendons arrive nous le couvrons de bout en bout à la recherche du son ou de l’ombre qui indique que quelque chose plane très près de notre insulano. Cela peut prendre une miniature, alors soyez patient, vous finirez par le voir.

BINGO! INSCRIVEZ-VOUS ET …! PIM! CADEAU POUR LE SAC À DOS!

Et voilà. C’est aussi simple que ça. Si vous voulez continuer à pratiquer votre objectif et obtenir beaucoup de cadeaux, il vous suffit de répéter le processus autant de fois que vous le souhaitez. Et si vous voulez savoir Plus de tricheurs pour Animal Crossing New HorizonsN’oubliez pas de vous arrêter dans notre section guide et notre chaîne Youtube, où nous avons beaucoup de contenu (sans parrainage Tom Nook) comme la vidéo explicative de cette astuce de l’almedruco.

