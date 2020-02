Des captures d’écran du remake de Resident Evil 3 montrent ses ennemis terrifiants

Par Emily Gera,

Dimanche 23 février 2020 22:11 GMT

Une énorme collection d’images du prochain remake de Resident Evil 3 a fuité en ligne.

La série de captures d’écran – qui présente des filigranes du site de jeu français GamerGen.com – a été téléchargée sur un fil de discussion sur le forum Resetera, donnant un aperçu de près de certains des types d’ennemis du jeu.

Dans un certain nombre de photos, nous voyons un Némésis grotesque qui brandit un énorme lance-flammes devant Jill Valentine. Dans d’autres, nous pouvons voir une énorme créature ressemblant à un ver, qui pourrait être un Grave Digger repensé du titre original.

Vous trouverez également des images de certains des personnages jouables de Resident Evil Resistance, le composant multijoueur du remake de Resident Evil 3. Il s’agit notamment de Carlos Oliera et Becca Woolett.

Le remake de Resident Evil 3 a subi un certain nombre de fuites depuis sa première annonce. À la fin de l’année dernière, l’art principal et la couverture du jeu sont apparus sur PSN, révélant Nemesis, Jill Valentine et Carlos Oliveira. La couverture de Resident Evil Resistance a également fui en même temps.

Consultez le fil ResetEra pour un aperçu de toutes les captures d’écran. Mais, bien sûr, comme Capcom n’a encore confirmé officiellement aucun d’entre eux, il est plus sûr de tout prendre avec un grain de sel.

Le remake de Resident Evil 3 sera lancé le 3 avril.

