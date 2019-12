Des cartes de jeu Nintendo Switch de 64 Go pourraient arriver en 2020

Aujourd'hui, nous avons des nouvelles intéressantes sur la carte de jeu Nintendo Switch de 64 Go de capacité de mémoire.

Des rapports au cours des dernières années ont affirmé que Nintendo voulait sortir la carte de jeu de 64 Go en 2018, mais ne pouvait pas le faire en raison de problèmes techniques. Maintenant, un rapport du Taipei Times indique que le fabricant de mémoire flash Macronix déploie sa NAND 3D en interne au second semestre 2020 et que son premier client est Nintendo.

La NAND 3D pourrait potentiellement être utilisée pour les cartes de jeu de 64 Go que Nintendo voulait sortir en 2018, mais n'a pas réussi à le faire. Macronix fournit également des puces de mémoire flash Nintendo pour leurs cartes de jeu existantes, il est donc peu probable que la NAND 3D soit utilisée pour les configurations de mémoire déjà publiées.

