Des cerveaux et des cartes révélés pour Resident Evil: Resistance

Une nouvelle vision de Resident Evil, ferez-vous un bon cerveau? (Image: Capcom).

Deux nouvelles cartes et cerveaux ont été révélés pour Resident Evil: Resistance. Il y a donc Alex Wesker et Ozwell E. Spencer, les deux personnages jouables. Capcom dit qu’Alex aura plus de pièges que les autres Masterminds.

Ailleurs, il y a un parc et un casino sur le thème de l’horreur abandonnés dans le but de défier les survivants.

Wesker a la capacité de mettre en place des barrières contre les survivants. Par exemple, il y a son arme biologique à base de plantes Yateveo.

Yateveo peut être placé devant un objectif pour créer des ennuis aux survivants. De plus, le producteur de la Résistance, Peter Fabiano, s’est entretenu avec le Playstation Blog, désireux de savoir comment les joueurs utiliseraient l’arme biologique.

“Vous avez quelques ennemis à base de plantes dans la série Resident Evil. Plant 42, Ivy et The Huge Plant des jeux Outbreak, par exemple. »

“Yateveo ne prend d’influence directe sur aucun d’entre eux – ou peut-être indirectement sur tous – mais nous avons pensé qu’il serait intéressant qu’un Mastermind utilise une créature qui est fixée à un endroit”, a déclaré Fabiano.

Il a ajouté: “Cela pourrait ajouter une couche de stratégie à la façon dont Masterminds pourrait jouer.”

Cependant, Ozwell n’a pas d’arme biologique. Il peut créer un champ de désintégration. En conséquence, il peut infliger d’énormes dégâts aux survivants. De plus, le champ n’affectera pas les créatures et a l’avantage d’un taux de recharge plus court.

“Le temps de recharge est beaucoup plus court que les autres armes biologiques, et ne fait que des dégâts aux Survivants – les créatures qu’il place ne sont pas affectées”, a déclaré Fabiano.

Spencer redirigera constamment les Survivants et utilisera cela à son avantage. En conséquence, cela changera le rythme du jeu et épuisera les Survivants au fil du temps.

Resident Evil 3 devrait sortir le 3 avril pour PC, PS4 et Xbox One.

Comme toujours, pourquoi ne pas vérifier et vous abonner à notre chaîne YouTube ici! Vous avez une astuce d’actualité ou vous souhaitez vous impliquer? Écrivez-nous à [email protected] ou envoyez-nous un message sur notre page Facebook DGR!

PLUS: Retarder un jeu est-il vraiment si mauvais?

PLUS: Command & Conquer: Détails multijoueurs remasterisés annoncés.