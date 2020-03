Des chercheurs de WoW combattent désormais le coronavirus

En 2005, une peste a tout dévasté World of Warcraft, tuant des serveurs de joueurs entiers Blizzard eu du mal à l’arrêter. Le tristement célèbre incident de Sang corrompu De toute évidence, ce n’est pas une menace par rapport à la situation actuelle dans le monde concernant le coronavirus, cependant, cette peste a captivé plusieurs scientifiques qui ont joué WoW cette année-là. Maintenant, 15 ans plus tard, ces mêmes scientifiques combattent la Covid-19.

Le Dr. Eric Lofgren, qui travaille maintenant au Université d’État de Washington, affirme que le fléau de Sang corrompu Cela l’a aidé à mieux comprendre le comportement humain face à une crise épidémiologique:

«Pour moi, c’était un bon moyen d’illustrer à quel point il est important de comprendre les comportements des gens. Lorsque les gens réagissent aux urgences de santé publique, comment ces réactions aident à définir le cours de la situation. Nous considérons généralement les épidémies comme ces choses qui arrivent généralement aux gens. Il y a un virus et il fait des choses. Mais c’est en fait un virus qui se propage parmi les gens, et la façon dont les gens interagissent avec les autorités, ou non, tout cela est important. Et aussi que ces choses sont très chaotiques. »

L’enquête sur Lofgren se concentre sur les «infections associées aux soins de santé», ce qui signifie que lui et ses collègues cherchent à déterminer la dureté du médicament. Covid-19 au système de santé de États Unis.

Via: PC Gamer

