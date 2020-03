Des chercheurs utilisent un jeu vidéo pour lutter contre le coronavirus

Image: Université de Washington

Avec COVID-19, alias coronavirus, qui continue de se propager à un rythme alarmant, les chercheurs de tous horizons se précipitent pour le maîtriser. Cela comprend une équipe de l’Université de Washington à Seattle, qui a adopté une nouvelle approche: un jeu vidéo.

Le jeu, sorti pour la première fois en 2008, s’appelle Foldit. Dans ce document, les joueurs replient les protéines afin de comprendre leurs structures, ce qui, selon les chercheurs de l’UW, est «la clé pour comprendre comment [a protein] fonctionne et de le cibler avec des drogues. Maintenant, ils ont ajouté un nouveau puzzle au jeu basé sur COVID-19. Comme vous vous en doutez, étant donné qu’il n’existe actuellement aucun vaccin, il représente un défi unique.

«Les coronavirus affichent une protéine« spike »à leur surface, qui se lie étroitement à une protéine réceptrice trouvée à la surface des cellules humaines», lit la description du puzzle (via Eurogamer). «Ces dernières semaines, les chercheurs ont déterminé la structure de la protéine de pointe du coronavirus 2019 et comment elle se lie aux récepteurs humains. Si nous pouvons concevoir une protéine qui se lie à cette protéine de pointe du coronavirus, elle pourrait être utilisée pour bloquer l’interaction avec les cellules humaines et arrêter l’infection! »

En effet, Foldit crowdsources travaille qui autrement serait entièrement réalisé par des chercheurs, et il a été fructueux; selon les créateurs du jeu, des milliers de personnes jouent, et elles sont «au moins égales et parfois meilleures qu’un ordinateur pour plier de longues chaînes d’acides aminés en formes tridimensionnelles compactes», surtout quand un problème «nécessite une intuition saut ou changement de stratégie. “

On ne sait toujours pas si cela aidera à maîtriser une pandémie mondiale au passage, mais cela se situe aux côtés d’efforts informatiques plus traditionnels tels que Folding @ Home, comme ceux d’entre nous qui ont de bonnes compétences en réflexion latérale – ou au moins des PC décents – peut faire pour aider à lutter contre un virus qui a infecté plus de 92 000 personnes et en a tué 3 110, dont beaucoup étaient plus âgés ou avaient un système immunitaire compromis.

