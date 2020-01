Des descendants arrivent sur Nintendo Switch en 2020

No More Robots et RageSquid ont annoncé que le jeu de vélo de descente Descenders se dirigerait vers Nintendo Switch en 2020.

Le jeu sera publié à la fois au détail et sur le Nintendo eShop.

Découvrez la bande-annonce et les détails ci-dessous:

Le label d’édition No More Robots (Hypnospace Outlaw, Not Tonight, Yes Your Grace) et le studio de développement RageSquid sont ravis d’annoncer que Descenders, leur jeu de vélo de descente populaire avec plus de 1,5 million de joueurs, arrive sur PlayStation 4 et Nintendo Switch en tant que numérique et la sortie au détail, dans le cadre d’un accord de coédition avec l’éditeur britannique Sold Out.

Descenders est un vélo multijoueur de descente pour l’ère moderne, avec une action extrême rapide qui est facile à saisir, mais difficile à maîtriser. Actuellement disponible sur Steam et Xbox Game Pass, la base de joueurs du jeu n’a cessé de se renforcer, avec une douzaine de mises à jour de contenu majeures attirant plus d’un million de coureurs.

Maintenant, le titre sera lancé dans le monde entier sur PS4 et Nintendo Switch en 2020, à la fois dans les magasins numériques et dans les magasins de détail, l’éditeur de jeux vidéo Sold Out s’occupant de la version commerciale.

Le jeu propose un mode multijoueur en ligne et des dizaines d’heures de contenu, ainsi qu’un système de physique profond et des contrôles serrés qui permettent aux joueurs de combiner d’incroyables combos de tours.

Les mondes générés de manière procédurale signifient qu’il n’y a jamais deux courses identiques, avec des nœuds de défi spéciaux à découvrir et des boss bosses nerveux qui trient vraiment les occasionnels des pros.

“Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec Sold Out sur les versions commerciales de Descenders”, a déclaré le directeur de No More Robots, Mike Rose.

“Nos joueurs nous implorent depuis un certain temps pour une sortie physique sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, donc travailler avec Sold Out sur une sortie commerciale mondiale est essentiellement la réalisation d’un rêve de longue date pour nous tous.”

