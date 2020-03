Des employés de GameStop forcés de travailler malgré un coronavirus

Tout au long du États Unis, tous les magasins qui ne sont pas considérés comme essentiels ferment leurs portes, soit de leur propre gré, soit sur ordre du gouvernement, ceci afin de protéger leurs employés et d’éviter toute contagion supplémentaire COVID-19. Mais le personnel du magasin de jeux vidéo GameStop veille à ce que les dirigeants et cadres supérieurs ne respectent pas ces ordonnances.

Un représentant de GameStop a confirmé avec IGN que l’entreprise a l’intention de garder ses magasins ouverts comme s’il s’agissait d’une entreprise «essentielle», citant une liste d’objets qu’elle envisage de vendre et qu’ils considèrent absolument nécessaires, tels que des webcams, des microphones, des souris, des claviers, des moniteurs, des chargeurs, équipement audio et plus. Aucun jeu ou console de jeu vidéo spécifique n’est mentionné.

IGN réussi à obtenir des mémos internes envoyés par l’entreprise GameStop, informer les magasins qu’ils doivent rester ouverts malgré la pandémie:

“En raison des produits que nous vendons qui améliorent les expériences de nos clients travaillant à domicile, nous pensons que GameStop est classé comme un distributeur essentiel et en tant que tel, nous pouvons rester ouverts pendant ces périodes.”

Cette version informe également les employés de GameStop que faire si les autorités locales souhaitent fermer l’entreprise:

“Nous avons reçu des rapports des autorités locales visitant nos magasins pour les forcer à fermer malgré notre classement. Les directeurs de magasin sont autorisés à fournir le document ci-joint à la loi autant de fois que nécessaire. »

Plusieurs employés ont déclaré que GameStop Il ne suit même pas les mesures de sécurité correspondantes, bien qu’il en assure ses clients. Les produits ne sont pas désinfectés et leur personnel n’a pas été instruit sur les mesures préventives pour d’éventuels cas de COVID-19 à une succursale.

