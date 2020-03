Des ennemis puissants, leurs donjons et des récompenses rares – HITC

Une liste de puissants ennemis dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX, dans quels donjons ils peuvent être trouvés et quelles récompenses rares ils fournissent.

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est maintenant disponible sur Nintendo Switch après avoir été annoncé seulement en janvier. Il a été annoncé précédemment que le remake se vanterait de Pokémon brillant, et ceux-ci viennent parfois avec la permission de vaincre des ennemis puissants. Vous trouverez ici une liste des ennemis puissants du jeu, dans quels donjons ils apparaissent et quelles récompenses ils lâchent.

Considéré comme une aventure qui occupera vos mains jusqu’au lancement de la première extension DLC de Sword and Shield en juin, Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est un donjon-crawler doux et charmant qui vous transforme en un Pokémon pour que vous soyez plus seulement un mec ou une fille qui les dirige.

Il contient de nombreuses fonctionnalités anciennes et nouvelles en tant que remake, et vous découvrirez ci-dessous quels sont les ennemis puissants, dans quels donjons ils peuvent être trouvés et quelles récompenses ils fournissent souvent pour vaincre.

Quels sont les ennemis puissants de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX?

Les ennemis puissants de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX sont des Pokémon avec des valeurs de statistiques améliorées.

Vous reconnaîtrez facilement des ennemis puissants dans Pokémon Mystery Dungeon DX comme des Pokémon avec des flèches jaunes au-dessus de leur tête avec une couronne noire.

Ils sont difficiles à vaincre d’où leur description, mais ils valent la peine d’être contestés car ils lâchent des objets rares tels que des prix Taurine et Gummy.

De plus, ils sont également le moyen le plus courant de trouver et éventuellement de recruter des Pokémon Brillants.

Pokémon Mystery Dungeon DX: Liste des donjons pour les ennemis puissants

Des ennemis puissants dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX apparaissent au hasard dans les donjons.

Comme mentionné précédemment, les ennemis puissants peuvent être identifiés par une flèche jaune au sommet de leur tête, ce qui signifie qu’ils sont différents des autres Pokémon ordinaires.

Vous trouverez ci-dessous une liste d’ennemis puissants dans Pokémon Mystery Dungeon DX et les donjons dans lesquels ils sont censés apparaître (via Game8):

Rapidash – Mt. Acier

Dragonite – Mt. Tonnerre

Azumarill – Mt. Flamber

Lickilicky – Mt. Geler

Ampharos – Sinister Woods

Metagross – Gouffre silencieux

Ambipom – Grand Canyon

Noctowl – Lapis Cave

Spinda – Forêt givrée

Gvarados – Étang de la cascade

Espeon – Reste l’île

Région désertique – Sudowoodo

Shuckle – Southern Cavern

Exeggcute – Wyvern Hill

Wobbuffet – Relique de nuit noire

Dans d’autres nouvelles, Roller Champions: dates alpha fermées d’Ubisoft, heures, préchargement et récompenses exclusives