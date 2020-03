Des étudiants japonais célèbrent leur diplôme dans Minecraft après avoir été annulés par le coronavirus

La créativité refait surface en temps de crise.

2020 semble sortir de l’esprit de certains scénaristes de science-fiction, mais non, c’est réel, le monde fait face à une pandémie appeléecoronavirusqui a mis en échec la santé de plus en plus de pays chaque jour. En conséquence, des événements et des salons, tels que l’E3 2020, ont été annulés ou sont à la recherchede nouvelles façons de le faire par voie électronique.

Les gens ont été très surpris par ce mouvementCela a été le cas pour un groupe d’élèves du primaire japonais qui ont vu leur diplôme annulé en raison deCOVID-19. Cela a été démontré dans une série de publications sur Twitter (traduites par SoraNews24) où les gens ont été très surpris par ce mouvement des enfants.

Les temps de crise stimulent la créativité«Les enfants vont bien. Les parents font du« télétravail »et les enfants font du« télégrad »», explique l’un des commentaires. “Je suis tellement jaloux des choses incroyables que les enfants ont aujourd’hui”, a déclaré un autre utilisateur. Beaucoup ont également soulignél’aspect créatif et éducatif des jeux vidéo comme Minecraft, tandis que d’autres soulignent que ce souvenir peut surpasser celui qu’ils auraient dû célébrer leur remise de diplôme en face à face.

Minecraft est toujours une boîte de surprises capable de nous offrir des créations incroyablesdans les moments difficiles de crise. Nous avons également vu récemment comment un groupe de journalistes de Reporters sans frontières a construit une bibliothèque contenant des informations censurées par certains gouvernements.

En savoir plus sur: Minecraft, Coronavirus et Mojang.

.