Des étudiants japonais organisent une cérémonie de remise des diplômes à Minecraft! – HITC

Mojang

Un groupe d’élèves japonais élémentaires a tenu sa cérémonie de remise des diplômes à Minecraft.

Minecraft est l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde, il n’est donc pas surprenant que de nombreuses personnes recourent à son univers de cubes pixélisés tout en étant invité et forcé de rester dans l’isolement. Cependant, bien que la perspective de retarder les donjons de Minecraft en raison du coronavirus soit apparente, cette histoire d’un groupe d’étudiants japonais élémentaires tenant leur diplôme en jeu contribuera à vous faire sourire.

Microsoft a récemment utilisé Minecraft pour montrer les effets du lancer de rayons pour sa console de nouvelle génération qui, espérons-le, arrivera encore lors des Fêtes. Cette démonstration a montré comment le jeu a été considérablement amélioré avec des couleurs plus dynamiques et un éclairage esthétique naturel.

Cependant, bien que la possibilité de jouer le titre bien-aimé avec le lancer de rayons sur la Xbox Series X soit actuellement un besoin lointain, un groupe d’étudiants japonais ont utilisé le jeu pour mener leur propre cérémonie de remise des diplômes.

Des étudiants japonais organisent une cérémonie de remise des diplômes à Minecraft

Comme initialement rapporté par SoraNews24, un groupe d’étudiants japonais élémentaires a décidé de tenir leur propre cérémonie de remise des diplômes à Minecraft.

L’un des parents a publié un tas d’images et une vidéo de la cérémonie sur Twitter afin que le reste du monde puisse s’émerveiller de la créativité des enfants.

Il est impossible de ne pas être frustré et ennuyé par tout le malheur, la tristesse et la persistance de rester à l’intérieur répandus par les médias sociaux et les nouvelles, mais au moins il y a encore des événements réconfortants comme celui-ci qui se passe à travers le monde.

