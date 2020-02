Des faits de science-fiction / fantaisie pour impressionner les invités

Florence Pugh, Cynthia Erivo et Al Pacino sont toutes nominées aux Oscars cette année pour des rôles très différents de ceux-ci.Photo: All Disney

Vous voulez impressionner certains invités moins nerveux de la soirée des Oscars ce week-end? Nous avons exactement la chose.

Si vous êtes un nerd de la science-fiction qui vit et respire cette vie de super-héros, d’aventure spatiale et de créature, la saison des prix 2019 a laissé à désirer. Oh, bien sûr, la plupart des critiques conviendraient que 2019 a été une très bonne année pour le cinéma dans son ensemble, et oui, un film de DC Comics est parmi les films les plus célèbres du pack, mais c’est tout. Ce n’est rien comme ces dernières années où des fantasmes de science-fiction vraiment étranges et merveilleux comme The Shape of Water ou Black Panther étaient dans le mélange.

Alors, comment allez-vous représenter ce côté nerd? Ci-dessous, nous avons ventilé les nominés dans plusieurs des principales catégories et vous avons fourni des faits, des anecdotes, des liens et plus que vous saviez peut-être, mais peut-être que vous ne l’avez pas fait, reliant les nominés aux Oscars de cette année au vaste monde de science-fiction, fantastique et au-delà.

Quel lien entretient Snowpiercer avec les nominés pour le prix du meilleur film de cette année? Hmmm.Photo: TWC

Meilleure image

Ford contre Ferrari

Il met en vedette Christian Bale, alias le Batman de la trilogie de Christopher Nolan, pour un. Cela devrait être la chose la plus évidente. (Bien que Bale, assez surprenant, n’ait pas été nominé pour un prix d’acteur cette année.) Sa co-star, Matt Damon, n’a rien d’autre que l’amour pour l’espace, avec à la fois The Martian et Interstellar. Mais le réalisateur James Mangold n’a pas fait un mais deux films Wolverine: The Wolverine et Logan. Et si vous voulez remonter encore plus loin, Mangold était l’un des scénaristes du film d’animation de Disney de 1988, Oliver & Company.

L’Irlandais

Il y a deux grandes choses de science-fiction pour l’Irlandais. Un: c’est le film qui a déclenché tout le débat Martin Scorsese contre Marvel. Mais il utilise également la technologie de vieillissement d’une manière encore plus importante que celle utilisée dans les films de bandes dessinées comme Iron Man 3 ou Ant-Man.

Jojo Rabbit

Malgré son histoire sérieuse de guerre et de perte, Jojo Rabbit regorge de racines de science-fiction et de fantaisie. Taika Waititi, bien sûr, a réalisé What We Do in the Shadows and Thor: Ragnarok avant ce film, et l’a suivi en faisant la finale de The Mandalorian, ainsi qu’en jouant le chasseur de primes IG-11. Il co-met en vedette Black Widow elle-même, Scarlett Johansson et Sam Rockwell a obtenu sa grande pause dans Galaxy Quest avant de finalement co-jouer dans Iron Man 2.

Joker

Duh. C’est le seul film de bande dessinée dans le peloton, même si ce n’est pas exactement le ton de la bande dessinée. Au-delà de cela, la co-star Zazie Beetz a joué et pourrait jouer à nouveau Domino dans la franchise Deadpool; Brett Cullen, qui joue Thomas Wayne, a joué un membre du Congrès dans The Dark Knight Rises; et ce film ne sera certainement pas lié au film The Batman en cours de tournage. Pardon.

Petite femme

Little Women est un peu plus difficile mais les connexions de science-fiction sont là. Le plus amusant est que la co-star Timothée Chalamet jouera Paul Atreides, le leader de la nouvelle adaptation de Dune. Donc, si vous n’avez jamais vu Chalamet auparavant, voici une bonne chance. De plus, la sœur cadette Florence Pugh (la star de Midsommar) jouera une autre sœur cadette plus tard cette année, dans Black Widow de Marvel.

Histoire de mariage

C’est Kylo Ren contre Black Widow avec le vice-amiral Holdo à l’appui. Allez donc!

1917

L’intrigue de 1917 a quelque chose en commun avec Avengers: Fin de partie. Les deux visent à trouver le docteur Strange. Ce qui signifie que la personne que le personnage principal du film cherche est interprétée par Benedict Cumberbatch. En chemin, ils rencontrent le méchant de Shazam, Mark Strong. En outre, l’une de ses autres stars, Dean-Charles Chapman, était Tommen Baratheon dans Game of Thrones.

Il était une fois à Hollywood

Bien sûr, la co-star Margot Robbie est peut-être mieux connue pour jouer le méchant de DC Harley Quinn – et l’une des scènes les plus célèbres et les plus controversées du film se déroule sur le tournage d’une bande dessinée, The Green Hornet.

Parasite

Avant que Bong Joon-ho ne soit acclamé par le grand public avec Parasite, il n’a pas fait un, pas deux, mais trois excellents films de science-fiction. Il y avait l’Okja soucieux de l’environnement, le véhicule Snowpiercer de Chris Evans qui bat le pouls et l’excellente saga des monstres The Host. Ne laissez personne dire que la science-fiction n’est pas une voie vers un succès spectaculaire.

Quel est le lien entre Attack of the Clones et les nominés pour le prix du meilleur acteur de cette année? Hmmm.Photo: Lucasfilm

Acteur principal

Antonio Banderas, douleur et gloire

La carrière d’Antonio Banderas est si variée que vous pouvez le voir travailler dans presque tous les genres. Il était Zorro, Puss in Boots, il était dans Spy Kids, des comédies musicales, des adaptations de jeux vidéo, vous l’appelez. Mais rien de tout cela – rien de tout cela – ne bat le fait qu’il est devenu un mème grâce aux images du film Assassins. (Qui, si vous pouvez le croire, a été écrit par les Wachowski et réalisé par Richard Donner de Goonies and Superman fame.)

Leonardo DiCaprio, Il était une fois à Hollywood

Pendant la majeure partie de sa carrière, Leonardo DiCaprio a gardé les choses bien ancrées. Bien sûr, il a volé l’esprit des gens dans Inception de Christopher Nolan, mais sa plus grande histoire de geek doit être qu’il aurait été l’un des finalistes à jouer Anakin Skywalker dans Attack of the Clones, mais a perdu contre Hayden Christensen. Imagine ça.

Adam Driver, histoire de mariage

Encore une fois, Driver est Kylo Ren, c’est la partie facile. Mais saviez-vous qu’en plus de son rôle nominé aux Oscars dans Marriage Story et The Rise of Skywalker, en 2019, il a également joué dans un film de zombie avec Bill Murray? C’est vrai. Voici notre critique de The Dead Don’t Die:

Joaquin Phoenix, Joker

Avant d’être Joker, Joaquin Phoenix a presque joué un autre personnage de bande dessinée, Doctor Strange. Selon la rumeur, on lui a offert le rôle dans le film Marvel Studios, mais il a finalement refusé. Mais il n’est pas non plus étranger aux films de science-fiction. À l’âge de 12 ans, il a joué dans Space Camp, plus tard, il a fait Signs and The Village avec M. Night Shyamalan – et aussi Spike Jonze’s Her, dans lequel il est tombé amoureux de la voix de Scarlett Johansson.

Jonathan Pryce, Les deux papes

La carrière de Jonathan Pryce est incroyablement longue et décorée. Le Brésil me vient à l’esprit. Les franchises Pirates des Caraïbes et James Bond. Il a également joué le président dans G.I. Joe: La montée de Cobra. Mais deux rappels fantastiques à retenir sont ses rôles de M. Dark dans Something Wicked This Way Comes en 1983 et The Right Ordinary Horatio Jackson dans The Adventures of Baron Munchausen en 1988. N’oubliez pas qu’il était aussi le maléfique High Sparrow dans Game of Thrones. La honte. La honte.

Quel lien Mad Max: Fury Road a-t-il avec les nominés pour la meilleure actrice de cette année? Hmmm. Nous pensons que vous devinerez celui-ci.Photo: Warner Bros.

Actrice principale

Cynthia Erivo, Harriet

Cynthia Erivo est encore relativement nouvelle dans sa carrière, mais on peut un peu la «Six Degrés». L’un de ses grands rôles en évasion était dans Bad Times à l’El Royale qui nageait dans la royauté de science-fiction (Chris Hemsworth, Jeff Bridges, etc.). Elle a été moulée dans ce film par Drew Goddard, qui a écrit Cloverfield et réalisé The Cabin in the Woods et le spectacle Daredevil Netflix, et a travaillé, mais n’a jamais fait, les films X-Force et Sinister Six. Cependant, Erivo joue actuellement dans l’adaptation de Stephen King de HBO, The Outsider, que notre propre Cheryl Eddy a évalué positivement.

Scarlett Johansson, histoire de mariage

Encore une fois, Scarlett Johansson est si bien connue pour jouer à Black Widow que la connexion ici est évidente. Mais, au-delà de cela, elle était également dans deux films «fantômes» qui ne parlaient pas de fantômes: Ghost in the Shell et Ghost World. Elle a exprimé que AI fantaisie Joaquin Phoenix est tombé amoureux d’elle, et a joué dans un film extraterrestre indie effrayant appelé Under the Skin qui pourrait bientôt être adapté à la télévision. N’oubliez pas qu’elle a également joué aux côtés d’Obi-Wan lui-même, Ewan McGregor, dans The Island.

Saoirse Ronan, Petites femmes

En plus de jouer un assassin dans Hanna et un fantôme dans The Lovely Bones, la revendication la plus cool de Saoirse Ronan à la renommée de la science-fiction est qu’elle aurait auditionné pour être Rey dans Star Wars: The Force Awakens. Il était une fois une rumeur selon laquelle elle aurait incarné Elizabeth Olsen.

Charlize Theron, Bombshell

Charlie Theron est déjà la déesse du fantasme de science-fiction pour avoir joué Furiosa dans Mad Max: Fury Road. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Un autre fait amusant est qu’à l’été 2008, elle était dans un autre film de bande dessinée à gros budget. Pas Iron Man. Pas The Dark Knight. Hancock, avec Will Smith. De là, la liste s’allonge encore et encore: Mighty Joe Young, Snow White and the Huntsman, The Devil’s Advocate, Æon Flux, Addams Family, The Orville … Theron est un roi de la science-fiction.

Renee Zellweger, Judy

Lorsque Renee Zellweger a fait ses débuts dans l’entreprise, elle est apparue dans de petits rôles dans un tas de grands films (Dazed and Confused, Empire Records, Reality Bites), mais a joué un rôle principal dans Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation en 1995. Elle a également prêté sa voix à quelques films d’animation comme Monsters vs. Aliens et Bee Movie.

Quel est le lien entre Westworld et les nominés pour le prix du meilleur second rôle cette année? Hmmm.Photo: HBO

Second ROLE

Tom Hanks, une belle journée dans le quartier

Tom Hanks a tout fait et cela inclut la fantaisie de science-fiction. Certains de ses premiers grands succès, comme Big et Splash, étaient dans le genre, et bien sûr, il est la voix de Woody dans les films Toy Story. Mais deux connexions amusantes, légèrement sous le radar (ce qui est difficile quand c’est M. Tom Hanks), c’est qu’il a joué dans l’adaptation du roman graphique Road to Perdition et a joué les nombreuses âmes d’un homme à travers le temps dans le Cloud Atlas de Wachowski. Il a même joué, et voici une coupe profonde, dans un téléfilm de 1982 appelé Mazes and Monsters qui était une sorte d’arnaque Dungeons and Dragons.

Anthony Hopkins, Les deux papes

Encore une fois, Anthony Hopkins n’est que l’un des plus grands acteurs de tous les temps. Toute cette catégorie d’acteur de soutien est presque trop bonne. Mais alors que sa représentation de Hannibal le Cannibal est vraiment emblématique, vous oubliez parfois que Hopkins est Odin dans les films de Thor. Et qu’il a partagé la vedette avec Keanu Reeves et Winona Ryder dans le rôle de Van Helsing dans Bram Stroker Dracula. Plus récemment, il a joué le créateur de Westworld sur Westworld.

Al Pacino, l’Irlandais

Nous connaissons tous les rôles sérieux de Pacino. Il est Al Frickin Pacino pour avoir crié à haute voix. C’est pourquoi il est encore si mémorable que Warren Beatty l’a incité à jouer le méchant lourdement maquillé Big Boy Caprice en 1990, Dick Tracy.

Joe Pesci, l’Irlandais

Joe Pesci a eu une carrière incroyablement réussie, surtout si son objectif n’était pas d’être dans des films de science-fiction. À quelques exceptions près d’un rôle dans Tales from the Crypt et dans Moonwalker de Michael Jackson, Pesci a presque complètement évité les films de genre profonds tout au long de sa carrière, nous allons donc y recourir. Notre morceau préféré de trivia Pesci est que la même année où il a sorti Goodfellas, pour lequel il a remporté un Oscar, il a également joué dans Home Alone. Parlez d’un coup de poing un-deux.

Brad Pitt, Il était une fois à Hollywood

De toute évidence, Brad Pitt a fait beaucoup de science-fiction. Il en a même fait un l’an dernier, Ad Astra. 12 Singes, Fight Club, Benjamin Button, vous les connaissez tous. Si vous voulez quelque chose d’un peu plus nerd cependant, vous devriez regarder les films que la société de production de Pitt, Plan B, a produits. Des films comme Okja (du réalisateur de Parasite Bong Joon-ho), Kick-Ass et des émissions de télévision comme The OA de Netflix et Lego Masters de Fox. Je parie que vous ne les considérez pas comme des projets de Brad Pitt, non?

Quelle connexion fait Birds of Prey .. Oh allez, vous connaissez celui-ci.Photo: Warner Bros.

Actrice de soutien

Kathy Bates, Richard Jewell

Bates a déjà remporté un Oscar pour un film de genre, avec Annie Wilkes dans l’adaptation de Stephen King’s Misery, il est donc difficile de dépasser cela. Mais le fait qu’elle était la voix de Hester, le démon de Lee Hornsby, dans le film Golden Compass 2007 est assez solide aussi. Sans parler de ses rôles dans Dick Tracy (qui est juste rempli de gagnants des Oscars) et de plusieurs saisons de Histoire d’horreur américaine.

Laura Dern, histoire de mariage

Vice-amiral Holdo? Bien sûr. Ellie Sadler? Évidemment. De nombreux films de David Lynch? Putain, oui. Mais saviez-vous que Dern revient à ses racines jurassiques dans Jurassic World 3 l’été prochain? C’est vrai.

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Oh ScarJo, tu y es déjà allé.

Florence Pugh, «Petites femmes»

À juste titre, le prochain film Black Widow ne met pas en vedette un mais deux nominés aux Oscars 2020. Avec Johansson, il y a aussi Pugh, qui a eu une année 2019 incroyable avec le Midsommer sous-estimé et le biopic de lutte Fighting With My Family.

Margot Robbie, «Bombshell»

Elle joue dans le plus grand film du week-end en tant que personnage de bande dessinée populaire. Elle est Harley Freakin ’Quinn! Et elle continuera à être Harley Freakin ’Quinn dans la prochaine suite de Suicide Squad. Elle était également Jane dans The Legend of Tarzan, a fait une voix dans les films de Peter Rabbit et jouera bientôt Barbie.

Les Academy Awards sont diffusés dimanche soir sur ABC.

