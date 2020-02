Des images nouvelles et terrifiantes de Resident Evil 3 Remake sont divulguées

En un peu plus d’un mois, le remake de Resident Evil 3 arrivera enfin à PlayStation 4, Xbox One et PC. En raison de la fantaisie de son prédécesseur, les fans de la saga sont très excités pour ce nouvel épisode, et ces images effrayantes qui ont fui augmenteront sûrement votre battage médiatique encore plus. Bien sûr, si vous préférez entrer dans ce jeu sans rien savoir, nous vous recommandons de faire attention aux éventuels spoilers.

Voici toutes les nouvelles images de RE3 Remake. N’oubliez pas de cliquer dessus pour les voir en haute résolution:

Resident Evil 3 Remake fera ses débuts le 3 avril pour PS4, Xbox One et PC. Si vous pensiez que ce titre, comme beaucoup d’autres cette année, allait être retardé, restez calme car Capcom a confirmé que ce ne sera pas le cas. D’un autre côté, n’oubliez pas d’avoir suffisamment d’espace sur votre disque dur pour n’avoir aucun problème lors de l’installation. Ici, vous pouvez voir combien ce titre pèsera sur les consoles.

Source: Biohazard Declassified / TheViper12

