Des jeux vidéo sympas et créatifs pour que vos enfants jouent tout en se distanciant des réseaux sociaux

Capture d’écran: Steam

Salut! Je m’appelle Keza MacDonald, journaliste de jeux vidéo depuis 15 ans avec deux jeunes enfants et un beau-fils adolescent. Je suis actuellement l’éditeur de jeux The Guardian et je gère également un podcast pour les parents de joueurs appelé Spawnpoint (si vous jouez à des jeux vous-même, écoutez-le). Dans un effort pour faire quelque chose d’utile en ces temps extrêmement difficiles, j’ai rassemblé cette grande liste de jeux adaptés aux enfants pour aider tous ceux qui sont coincés à la maison au cours des prochains mois.

Cet article est republié avec la permission de Moyen.

Je suis un grand partisan des jeux en tant qu’activité enrichissante et utile pour les enfants, mais trouver les bons est difficile pour beaucoup de parents et tout comme avec la télévision, vous ne voulez pas qu’ils soient assis devant quelque chose de trop stimulant / violent / de faible qualité, etc. N’hésitez pas à le partager avec toute personne que vous connaissez, en particulier les parents non joueurs qui ont besoin de conseils.

Les règles:

Ce ne sont pas des jeux «éducatifs» en tant que tels, car ce n’est pas mon expertise, mais cela ne signifie pas que les enfants n’en tireront rien de valable. Cela dit, j’ai priorisé les jeux avec des éléments créatifs ou d’apprentissage. Ces jeux devraient tous être amusants pour les adultes aussi, et beaucoup vous permettent de jouer avec vos enfants Absolument aucun jeu avec des publicités, des achats douteux ou des minuteries qui poussent vos enfants à dépenser de l’argent Aucun jeu violent n’est inclus, à l’exception de la violence légère de fantaisie ou de comédie La convenance de l’âge est mon opinion éclairée; Les classifications d’âge PEGI peuvent différer et ne sont pas figées.

ASTUCE MEGA: Si vous possédez un appareil Apple, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit d’Apple Arcade pendant un mois, ce qui vous permet d’accéder gratuitement à de nombreux jeux de haute qualité (y compris beaucoup de ceux ci-dessous). Certainement un bon moment pour l’essayer.

REMARQUE: J’ai eu beaucoup de demandes de jeux adaptés aux enfants atteints de TSA (troubles du spectre autistique). Je ne suis pas une autorité à ce sujet, mais j’ai pris contact avec des experts et d’autres parents et je préparerai un guide séparé dès que possible. En attendant, beaucoup de ces jeux ont été très appréciés par les enfants d’amis atteints de TSA, en particulier Minecraft!

ENFANT ET ENFANT (de 2 à 4 ans environ)

À cet âge, je trouve que les enfants réagissent mieux aux applications et aux jeux qui les laissent simplement jouer de manière ouverte, plutôt qu’à des niveaux, des objectifs, des scores, etc., qui peuvent être trop difficiles ou restrictifs. Les commandes à écran tactile fonctionnent mieux, donc elles sont toutes jouables sur les téléphones et les tablettes. Ce sont des recommandations pour l’imagination et les jeux d’exploration que la plupart des enfants de 2 ou 3 ans peuvent jouer seuls, mais c’est toujours amusant de s’asseoir avec eux et d’observer et de poser des questions sur leur jeu.

Toca Boca—Ces applications ont pour thème le genre de jeu d’imagination que les enfants de cet âge adorent: cuisine, médecin, trains, etc. Ils permettent aux petits enfants de jouer et d’expérimenter: que se passe-t-il si je fais CELA? Il existe un jeu de Toca Boca pour répondre aux intérêts de tout enfant, des véhicules aux vétérinaires. Je peux particulièrement recommander ceux de Toca Kitchen, Toca Hair Salon, Toca Store et Toca Birthday Party, que mon enfant de 3 ans adore (et pourrait facilement jouer à 2 ans).

Disponible sur: Appareils Apple, appareils Android

Sago Mini—Comme les applications Toca, il s’agit de jouer avec un thème: bébés, appartements, super-héros. Le style artistique n’est pas trop criard, les jeux sont faciles à comprendre et très amusants et imaginatifs pour jouer avec. Au Sago Mini Apartment, par exemple, vous visitez différents animaux sur différents étages et jouez de la musique avec eux, construisez des créations de glaces folles, faites du jardinage, toutes sortes.

Disponible sur: Appareils Apple, appareils Android

La plupart Cbeebies les applications liées, par exemple Hey Duggee, sont assez amusantes et font un effort pour intégrer des éléments éducatifs (nombres, formes, etc.). En termes de qualité, ils varient – mon enfant a besoin de beaucoup d’aide pour trouver l’application de puzzle Hey Duggee, par exemple – mais aucun n’est terrible.

Disponible sur: Appareils Apple, appareils Android

LEGO Duplo World est bon pour le jeu d’apprentissage ouvert, même si vous devez payer pour un ensemble d’activités. Il y a un certain nombre de jeux de train que mon enfant aime particulièrement.

Disponible sur: Appareils Apple, appareils Android

JEUNES ENFANTS (5 à 9 ans environ)

À cet âge, les enfants peuvent se familiariser avec un contrôleur de jeu et commencer à vraiment apprécier certains des jeux impressionnants sur Playstation, Xbox et Nintendo. NB: bon nombre de ces jeux conviendraient aux jeunes enfants en termes de contenu, mais vous devriez jouer avec / pour eux s’ils trouvent difficile à contrôler.

Le monde artisanal de Yoshi—Un jeu charmant et incroyablement mignon mettant en vedette de petits dinosaures colorés. Tout dans le monde du jeu a l’air d’être fait à la main – les niveaux sont faits de carton, de fil, de boîtes, de boutons, etc. J’ai trouvé que c’était une bonne source d’inspiration pour des projets d’artisanat ainsi que du plaisir.

Disponible sur: Nintendo Switch

Voir aussi: Kirby’s Epic Yarn, qui est similaire, sur Wii / 3DS

Minecraft—Il y a une raison pour laquelle il s’agit de l’un des jeux les plus populaires au monde! Il est également utilisé dans les salles de classe pour enseigner tout, de la géographie à l’ingénierie. Minecraft vous met dans un vaste monde fait de blocs, avec des montagnes, des rivières, des villes sous-marines de toutes sortes. En mode créatif, vous pouvez construire ce que vous voulez à partir desdites briques, et en mode survie, vous vous aventurez sous terre, rassemblant des matériaux pour construire un abri et combattant les araignées, les zombies, etc. Pour une expérience totalement non violente, optez pour le mode créatif et allumez le Cadre paisible, qui élimine les ennemis du jeu.

Disponible sur: tout (téléphones, consoles, tablettes, etc.)

Voir aussi: Terraria, qui ressemble beaucoup à Minecraft mais dans une perspective différente.

Luigi’s Mansion—Slapstick Ghostbusters-esque jeu où vous explorez un manoir hanté et aspirez des fantômes. Pas vraiment effrayant, mais le meilleur pour 7+. Possède des puzzles assez délicats et pourraient nécessiter l’aide d’un adulte.

Disponible sur: Nintendo Switch (Luigi’s Mansion 3), Nintendo 3DS (Luigi’s Mansion 2)

Traversée d’animaux—Dans ce jeu, vous vous déplacez sur une île déserte et passez votre temps à planter des fleurs, à attraper des insectes, à pêcher, à cultiver des arbres fruitiers, à décorer votre maison et à discuter avec des animaux voisins. Les enfants devront être capables de lire pour tirer le meilleur parti de cela, mais c’est super cool et axé sur la nature, avec beaucoup de bugs et de poissons du monde réel. Ils peuvent également visiter les îles d’amis en ligne, s’ils ont également une copie du jeu, ce qui est bon pour socialiser sans contact physique.

Disponible sur: Nintendo Switch, Nintendo 3DS / DS

Tout—Jeu expérimental fascinant conçu par un artiste, où vous contrôlez et explorez tout, des particules subatomiques aux créatures en passant par les systèmes solaires entiers. C’est bon de vous faire réfléchir.

Disponible sur: PS4, Nintendo Switch, PC

Just Dance—Un jeu de danse pour faire bouger tout le monde, si vous aimez la pop! Il existe un million de versions de Just Dance, mais toutes sont à peu près les mêmes, à l’exception de la sélection de chansons: vous imitez des routines de danse excentriques pour des points.

Disponible sur: tout

ABZU—Un jeu sur la plongée sous-marine où vous rencontrez de nombreuses créatures marines du monde réel et avez beaucoup de temps pour nager et regarder. Joli message environnemental aussi.

Disponible sur: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Nintendo Labo—C’est cher mais vraiment cool. Le jeu est livré avec des modèles en carton que vous fabriquez vous-même et que vous pouvez ensuite utiliser pour contrôler les jeux, comme des Lego super avancés. Par exemple, vous pourriez passer une demi-heure à construire une canne à pêche en carton, puis l’utiliser pour jouer à un jeu où vous attrapez des poissons de l’océan. Enseigne aux enfants beaucoup sur les principes d’ingénierie et de codage de manière conviviale.

Disponible sur: Nintendo Switch

Snipperclips—C’est un petit jeu intelligent pour deux joueurs où vous devez trouver des façons créatives de résoudre des énigmes tout en découpant des formes sur du papier. Par exemple, vous devez travailler ensemble pour mettre un ballon de basket dans un filet ou mettre un crayon dans un taille-crayon. Excellent pour que deux enfants jouent ensemble ou pour les jeux parents / enfants.

Disponible sur: Nintendo Switch

Wii Sports, Wii Sports Resort—Si vous avez une Wii poussiéreuse dans votre maison, c’est le moment idéal pour la sortir et faire du jeu actif avec du bowling simulé, du tennis, et cetera. Aussi bon qu’en 2006.

Disponible sur: Nintendo Wii

Pokémon—Je sais que cette série agace certains parents de ma connaissance, mais Pokémon est en fait super complexe et a des enfants qui détiennent toutes sortes d’informations et de mathématiques dans leur tête ainsi que des anecdotes sur les créatures virtuelles! Si vous en cherchez un pour jouer ensemble, Pokémon Allons-y: Pikachu ou Allons-y: Évoli sur Switch est parfait.

Disponible sur: Nintendo DS / 3DS, Nintendo Switch

Rocket League—Football, mais avec des voitures télécommandées. Une émeute absolue. Particulièrement bon pour jouer ensemble. Pas particulièrement éducatif mais juste beaucoup de plaisir de compétition.

Disponible sur: PC, PlayStation 4, Xbox, Switch

La légende de Zelda: le souffle de la nature-C’est un jeu vraiment incroyable qui ressemble à une véritable aventure. Vous permet d’explorer un monde fantastique vaste, vert et magnifique et vous met au défi d’utiliser votre intelligence et votre curiosité pour déterminer où aller, comment vaincre les méchants et comment utiliser la physique et la gravité pour résoudre des énigmes. Idéal pour les 8 ans et plus, car il est complexe et a une violence fantastique, mais tellement bon.

Disponible sur: Nintendo Switch

Super Mario Maker—Tout le plaisir de Mario à l’ancienne, mais permet également aux enfants de créer leurs propres niveaux, aussi fous ou imaginatifs soient-ils. Cela a absolument captivé de nombreux enfants légèrement plus âgés de mes amis; c’est l’un de ces jeux qui invite à la question “Que se passe-t-il si je fais CECI?”

Disponible sur: Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Nintendo Wii U

Toca Life—Ces applications Toca Boca sont en quelque sorte des maisons de poupées virtuelles et vivantes et se déclinent en plusieurs saveurs: ville, vacances, école, hôpital, etc. Permet aux enfants de créer des personnages et de jouer des histoires comme ils le feraient avec des jouets physiques.

Disponible sur: Appareils Apple, appareils Android

Les jeux LEGO—Il existe un jeu LEGO sur le thème de tout ce qui est populaire auprès des enfants, de Harry Potter à Star Wars. Ils sont tous gais et comiques, faciles à jouer et toute violence est faite aux briques. Idéal pour jouer avec des enfants, comme jouer dans un film de famille, bien qu’ils puissent parfois être un peu frustrants.

Disponible sur: tout

Rayman Legends– Magnifique jeu de course et de saut musical, coloré et légèrement bizarre, amusant à jouer ensemble.

Disponible sur: Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC

Jeu d’oie sans titre—Jeu de comédie à slapstick où vous incarnez une oie dans une petite visite pittoresque en anglais et votre travail consiste à rendre la vie difficile à tout le monde en lui volant, par exemple, ses lunettes ou ses chaussures. Très drôle.

Disponible sur: PC, Switch, PlayStation 4, Xbox One

Gang Beasts-C’est un jeu de catch / punch-up comique où tout le monde est une sorte de bébé gelée maladroit qui essaie de jeter tout le monde hors de l’arène. La violence de la comédie, mais cela m’a mis, moi et mon enfant plus âgé, dans des points de suture.

Disponible sur: PC, PlayStation 4, Xbox One

Planet Zoo—Vous permet de construire et de gérer votre propre zoo. Parfait pour l’animal fou. Assez complexe, donc l’aide parentale sera probablement nécessaire.

Disponible sur: PC

Planet Coaster– Comme Planet Zoo, sauf que vous construisez votre propre parc à thème.

Disponible sur: PC, PlayStation 4, Xbox One

Simulateurs de ferme, de train et de transport—Si vous avez un PC et un enfant fou de tracteur, de train ou de bus, vous pourriez réellement vous amuser avec Farming Simulator et des jeux similaires. Vous devrez être celui qui joue réellement, car ils sont assez compliqués.

Disponible sur: PC

Train Valley– Magnifique jeu de train de construction de voies sur PC avec un look toylike attrayant. Un pour les enfants plus âgés, ou vous pouvez les aider à jouer.

Disponible sur: PC

Démêler et démêler 2– Jouez à des jeux avec un message environnemental, où vous incarnez un petit personnage fait de cordes explorant le monde naturel et confrontant ce que les humains lui ont fait. Unravel 2 a un mode à deux joueurs, donc les enfants peuvent travailler ensemble (ou vous pouvez travailler avec eux).

Disponible sur: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Qu’est-ce que le golf?—Jeu de comédie surréaliste et en roue libre qui n’a absolument rien à voir avec le golf et qui vous fera rire à pleines dents.

Disponible sur: PC, appareils Apple, Nintendo Switch

VIEUX ENFANTS (10-12 ans +)

C’est à ce moment-là que les enfants préfèrent généralement jouer seuls ou avec leurs amis plutôt qu’avec vous, mais vous pouvez toujours leur présenter des trucs formidables qui pourraient nourrir leur cerveau plus que des tours sans fin de Fortnite (sans frapper Fortnite, mais la variété est l’épice de la vie et tout ça). Je me suis concentré ici sur les jeux avec des thèmes prosociaux, environnementaux ou autres qui pourraient amener les enfants plus âgés à penser au monde et à leur place dans celui-ci.

Fleur—Jouez au vent et guidez les pétales autour, répandant la nature sur les espaces que les humains ont colonisés. A des thèmes modérés de menace et de réflexion qui le rendent mieux adapté aux enfants plus âgés.

Disponible sur: PlayStation, appareils Apple, PC

Périple—Un des plus beaux jeux jamais créés, c’est un voyage inoubliable à travers un désert aux thèmes environnementaux et émotionnels. Attention: la fin est très triste.

Disponible sur: PlayStation, appareils Apple, PC

No Man’s Sky—Ce jeu est littéralement un univers. Sérieusement, il simule l’univers entier et vous pouvez voler et l’explorer, atterrir sur n’importe quelle planète que vous aimez. Incontournable pour les obsédés par l’espace, mais peut être assez lent et encombrant à jouer. Activé en ligne, afin que les enfants puissent explorer les systèmes solaires avec des amis s’ils ne peuvent pas les voir en personne.

Disponible sur: PC, Xbox One, PlayStation 4

Trop cuit—Un pour toute la famille pour jouer ensemble: il faut travailler en équipe pour créer des repas dans des cuisines folles à bord d’un navire, par exemple. Va certainement faire hurler tout le monde, mais dans le bon sens.

Disponible sur: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Subnautica—Un jeu où vous devez survivre à un royaume sous-marin, en créant des structures, des véhicules et des gadgets pour vous aider à vous abriter et à explorer. Fait preuve d’ingéniosité et de curiosité. (Ndlr: peut être un petit sauts-y)

Disponible sur: PC, Xbox One, PlayStation 4

Voir également: Shinsekai: Into the Depths sur les appareils Apple

Mutazione—Un jeu auquel vous jouez en entretenant les jardins et en parlant aux gens. Visitez une île, rencontrez les mutants qui y vivent, apprenez leurs histoires et réfléchissez à la façon dont les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. Très bon pour la pleine conscience et la réflexion sur ce que signifie être une communauté. 12+ pour celui-ci.

Disponible sur: appareils Apple, PlayStation 4, PC

Outlanders—Jeu de construction de ville fascinant avec un style art décontracté. Créez une ville en planifiant des maisons, des routes, des arbres, etc., et gérez ses habitants et leur bonheur.

Disponible sur: Appareils Apple

Villes: horizons—Jeu de construction de ville extrêmement complet sur PC, pour tous les architectes et urbanistes en herbe. Il s’agit d’un véritable gouffre temporel, soyez averti.

Disponible sur: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Assemblez avec soin—C’est apparemment un beau jeu sur la réparation des choses pour les gens, mais c’est tout autant sur les histoires de ces objets et les gens qui les possèdent. A beaucoup de technologie et de son d’inspiration vintage des années 80 pour éduquer les enfants à ce que les choses étaient comme à notre époque.

Disponible sur: PC, appareils Apple

Rêves—En gros, un studio d’artiste virtuel où vous pouvez peindre et sculpter ce que vous voulez, puis créer vos propres jeux en utilisant vos créations. Si cela semble absolument fou, ça l’est, mais c’est aussi l’ensemble d’outils de création le plus extraordinaire que j’ai jamais vu, et vous pouvez également explorer les choses incroyables que d’autres personnes ont faites avec.

Disponible sur: Playstation 4

Homme araignée—Pas beaucoup éducatif sur ce jeu de super-héros, mais c’est un TRÈS BON jeu de super-héros, si vous cherchez quelque chose pour l’enfant plus âgé (ou parent) obsédé par Marvel.

Disponible sur: Playstation 4

Outer Wilds—Un jeu spatial dans le temps où vous explorez un univers de capsule pittoresque et découvrez ses secrets avant que le soleil n’explose et ne prenne tout avec lui. Nourriture cérébrale absolue – mon jeu préféré de l’année dernière.

Disponible sur: PlayStation 4, Xbox One, PC

Portal et Portal 2– Des jeux de réflexion époustouflants, brillamment écrits et testés intellectuellement sur la physique et le gâteau. Ce sont des classiques.

Disponible sur: PlayStation, Xbox, PC

Merci d’avoir lu! Je mettrai à jour ce post avec d’autres suggestions lorsque j’aurai le temps. Et si vous souhaitez rejoindre ma liste de diffusion pour les parents joueurs, vous pouvez vous inscrire ici.

.