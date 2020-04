Des joueurs de la Ligue Overwatch reçoivent une amende de 1 000 $ chacun pour avoir tapé ‘Sex’, ‘Big Dick’ sur le chat

Photo: Robert Paul (Blizzard Entertainment)

Les plaisanteries amicales de cinquième année entre les ennemis sont très bien, mais il y a un temps et un lieu pour cela. Lorsque vous êtes un joueur professionnel de l’Overwatch League, la grande scène, même pendant une quarantaine, ne l’est pas.

Alors que l’Overwatch League a d’abord réagi à covid-19 en reportant tous les matchs de mars et avril, elle rattrape désormais le temps perdu avec les jeux en ligne chaque semaine. Au cours du week-end, deux joueurs de l’Overwatch League, Dong-jun «Rascal» Kim de San Francisco Shock et «Lastro» Mun de Jung, vainqueur de Los Angeles Valiant, se sont vu infliger une amende de 1 000 $ chacun pour un échange de mots de mi-match uniquement tangentiellement lié à Overwatch (sauf si vous comptez la fan fiction d’Overwatch, auquel cas ils étaient extrêmement liés).

Dans le chat de match, Mun a commencé par dire «sexe» et «grosse bite», et Kim a lancé sa propre «grosse bite». Cela a incité les autres membres des deux équipes à réagir avec surprise et rire. Peu de temps après cette guerre des mots audacieusement chronométrée, le joueur de chars SF Shock Matthew “Super” DeLisi leur a demandé de le couper parce que les spectateurs “peuvent voir le chat de match.” En réponse, Mun a déclaré: “srysrysrysrysrysry”, un sentiment qu’il a ensuite fait écho dans des excuses sur Twitter.

“Je pensais que les téléspectateurs ne pouvaient pas voir le chat de match parce que tout le monde le tapait”, a-t-il écrit sur Twitter. «Je l’ai écrit comme une blague, même si je n’aurais pas dû le faire, que les téléspectateurs puissent voir le chat de match ou non. Je ferai en sorte que quelque chose comme ça ne se reproduise plus. Je m’excuse auprès de tous les fans et spectateurs OWL. »

Le tracker de discipline officiel de l’Overwatch League contient maintenant deux nouvelles entrées, notant que Mun et Kim ont été condamnés à une amende de 1 000 $ pour «discussion inappropriée lors d’un match de championnat».

Kotaku a contacté LA Valiant et SF Shock pour plus d’informations, mais à ce jour, les équipes n’avaient toujours pas répondu.

Il semble donc que si les joueurs souhaitent transmettre ces idées lors des matchs officiels, ils devront recourir à la forme d’expression la plus abstraite qui soit la «tactique accroupie».

