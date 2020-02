Des mamans fan de Pokémon ont défilé et dansé lors d’un carnaval mexicain

Pokémon est l’une des franchises les plus populaires au monde et, bien que la fièvre jaune soit restée dans les années 90, il semble que la série Game Freak soit partout. À titre d’exemple, nous avons un groupe de mamans fan de Pokémon qui ont défilé et dansé lors d’un carnaval mexicain.

Pikachu Figure Pokémon Quest – disponible sur Amazon Mexique

Les événements se sont produits lors du carnaval des enfants de la ville blanche de Mérida 2020 au Yucatan. Là, un groupe de femmes déguisées en Ash Ketchum a dansé et paradé pendant longtemps.

Cela dit, ce qui ressort vraiment, c’est que ces femmes portaient de petits enfants, qui portaient d’adorables costumes Pokémon. Parmi eux, nous pouvons voir des tenues Squirtle, Jigglypuff, Bulbasaur et Pikachu. Certains jeunes apparaissent également sans costume Pokémon, mais nous lui pardonnons pour l’enthousiasme de ses mères.

Tu veux le voir? Nous vous laissons ci-dessous:

LE MEILLEUR QUE VOUS VOIREZ CE JOUR 😍

Lors de l’édition Carnaval 2020 de Mérida, au Yucatán, vous êtes des fans de Pokémon # avec leurs petits enfants ont interprété le célèbre anime 👏

Qu’en penses-tu? pic.twitter.com/htkgyHzBDe

– LevelUp.com (@LevelUPcom) 21 février 2020

Dans d’autres nouvelles sur Pokémon, ils ont récemment accusé une série animée de Pokémon Sword & Shield d’être raciste. D’un autre côté, nous pensons que vous serez intéressé de savoir que les fausses nouvelles ont fait penser à beaucoup qu’un anime spécial allait nous montrer la version adulte d’Ash. Enfin, nous vous disons qu’un joueur péruvien est déjà le meilleur au monde dans Pokémon GO et qu’il pourrait bientôt y avoir un événement Safari Zone au Mexique.

Vous cherchez plus de nouvelles liées à Pokémon? Vous les trouverez en cliquant ici.

.