Des milliers de chaînes d’arnaque Twitch essaient toujours de voler les téléspectateurs

En décembre, j’ai signalé un problème qui tourmente Twitch depuis un certain temps: les escrocs qui prétendent être des streamers populaires et attirent les gens avec la promesse de faux cadeaux. Pour l’instant, Twitch n’a pas encore résolu le problème de manière globale. Au lieu de cela, il a joué de manière folle avec des milliers de faux comptes.

Le playbook de ces canaux imposteurs est assez simple. Tout d’abord, ils prennent de vieilles images de streamers populaires – par exemple, Michael «Shroud» Grzesiek, qui est passé à Mixer l’année dernière et dont la présence sur Twitch attire immédiatement les globes oculaires – puis ils giflent une superposition de cadeaux de peau «gratuite» au-dessus de cela. . Si vous tapez une commande correspondante dans le chat, vous recevrez un lien censé vous éloigner de la terre promise des skins CSGO ou PUBG rares. Au lieu de cela, il invite généralement les téléspectateurs à brancher leurs informations Steam et à autoriser un échange qui balaye tous leurs skins. Les peaux rares peuvent coûter cher en dollars du monde réel, donc pour les escrocs, il y a de l’or en eux qui sont des collines en double. Les escrocs peuvent également appliquer un éclat de légitimité à tout cela en augmentant leur nombre de vues à travers la stratosphère avec des téléspectateurs de robots et des chatteurs, qui propulsent des flux illicites en haut de la section «Parcourir» de Twitch, où vous vous attendez généralement à voir des streamers de grands noms .

Ces chaînes apparaissent quotidiennement, souvent plusieurs fois par jour. Par exemple, alors que je parcourais follement Twitch au milieu de l’écriture de cette histoire, je suis tombé sur un imposteur du Suaire qui avait plus de 12 000 téléspectateurs. Le chat se déplaçait à un rythme robotique, avec un groupe de «personnes» vraiment réelles qui bavardaient sur toutes les peaux douces et douces qui tombaient dans leurs tours. Celui-ci en particulier a été interdit environ 20 minutes après l’avoir trouvé, mais j’ai également vu des plaintes de téléspectateurs Twitch concernant des chaînes comme celles-ci qui restent en direct sur le site pendant des heures.

Un téléspectateur de Twitch qui a choisi de garder l’anonymat a déclaré à Kotaku qu’ils utilisaient plusieurs scripts pour suivre les fraudeurs au moyen de schémas de nommage connus et d’une technologie qui détecte le texte dans les images. Ils disent que 2 900 fausses chaînes ont vu le jour et ont été redescendues depuis décembre. (Leurs scripts signalent automatiquement les fausses chaînes à Twitch, ce qui facilite vraisemblablement les efforts acharnés de l’entreprise.)

“C’est une arnaque facile de tomber [for], en particulier pour les personnes novices dans Counter-Strike ou Twitch. Vous ne pouvez pas vraiment leur en vouloir non plus. Il est difficile de mieux savoir quand on est novice et que l’on essaie juste d’entrer dans la communauté en faisant apparaître des skins sympas. »

“Je ne peux pas dire combien de personnes tombent pour cette arnaque, mais elle doit être très nombreuse car ces escrocs créent non seulement une nouvelle chaîne[s], mais aussi de nouveaux domaines qui sont également signalés par un autre projet que j’exécute sur Google et Cloudflare », a déclaré l’utilisateur anonyme de Twitch à Kotaku dans un e-mail.

Les téléspectateurs de Twitch ont également essayé de se mettre en garde contre ces escroqueries. Si vous consultez les subreddits officiels Twitch, CSGO, PUBG et Shroud, vous trouverez d’innombrables threads attirant l’attention sur les flux d’imposteurs. Un téléspectateur, qui passe par la poignée RiverrowXD, a même décidé de descendre le terrier du lapin en suivant les liens dans une fausse chaîne prétendant être le pro de Counter-Strike Jake “Stewie2k” Yip, juste pour voir ce qui allait se passer. Ils étaient assez avertis pour éviter de faire glisser leur peau, mais ils ont trouvé l’arnaque suffisamment convaincante pour voir comment les téléspectateurs de Twitch, en particulier les nouveaux, pouvaient tomber amoureux.

“Ce n’est pas le signe qui dit” skins gratuits “qui trompe les gens”, a déclaré RiverrowXD à Kotaku dans un e-mail. “C’est le fait qu’une chaîne compte plus de 1000 personnes (robots) qui regardent un flux avec un” message sponsorisé “par un site Web qui donne des skins gratuits, qui trompe les gens … C’est une arnaque facile à tomber [for], en particulier pour les personnes novices dans Counter-Strike ou Twitch. Vous ne pouvez pas vraiment leur en vouloir non plus. Il est difficile de mieux savoir quand on est novice et que l’on essaie juste d’entrer dans la communauté en faisant apparaître des skins sympas. »

Quant à Twitch, la société prend clairement des mesures contre les comptes d’imposteurs, mais jusqu’à présent, elle semble rendre la justice au cas par cas. S’il a un plan plus complet en place, il ne le dira pas, car cela donnerait aux fraudeurs le signal de changer de tactique.

“Bien que nous ne puissions pas partager des détails qui pourraient aider les mauvais acteurs qui cherchent à contourner nos contrôles, nous évaluons et mettons à jour régulièrement notre plate-forme pour nous assurer que nous traitons les comportements émergents et évolutifs”, a déclaré un porte-parole de Twitch à Kotaku dans un e-mail. “Nous encourageons les utilisateurs qui voient ces types de flux à les signaler et à ne pas interagir avec des liens suspects.”

La société n’a également divulgué aucune information sur la gravité du problème et n’a pas répondu à ma question sur le nombre d’utilisateurs tombés pour ce type d’escroqueries. Cependant, il convient de noter que les arnaques basées sur les comptes Steam ont certainement fonctionné sur de nombreuses personnes dans le passé, du moins selon les statistiques de Valve. En 2015, avant de déployer des garanties supplémentaires, Valve a déclaré que les pirates de comptes avaient revendiqué 77 000 comptes par mois via des systèmes de commerce illicite.

Un gros problème que Twitch n’a pas encore résolu, comme l’a souligné l’utilisateur anonyme qui suit les comptes frauduleux, est que «la création d’un nouveau compte Twitch est super facile. Tic [checks] si vous êtes un être humain en envoyant un code à cinq chiffres à votre adresse e-mail qui peut simplement être extrait et rempli avec un script. “

Tant que c’est facile, les gens continueront probablement à le faire.

