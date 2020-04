Des milliers de personnes aiment simplement regarder les plantes de marijuana pousser sur Twitch

La section de jardinage de Twitch contient des multitudes. Certaines personnes diffusent des vergers de pommiers. D’autres construisent des nichoirs. D’autres jouent à Stardew Valley. Mais à la plupart des moments de la journée, ces ruisseaux sont évincés par l’une des plantes les plus instantanément reconnaissables sur terre: l’étoile de mer à sept bras, la salade de chou frisé de Beelzebub, d’autres noms que je n’ai pas seulement inventés. Je parle bien sûr de l’herbe.

Il est difficile de ne pas plaisanter à ce sujet, le jour sacré du 4/20 dans la supernova unique qui est le mois du 4/20, mais la culture de cannabis sur Twitch est une affaire sérieuse. De nombreux streamers ont adopté un format similaire: une caméra sur leurs plantes – dont le nombre est généralement limité à une petite poignée basée sur les lois des États et des pays – et de longs flux de discussions sur la culture et la croissance ou simplement les plantes elles-mêmes. Certains ajoutent à cela du contenu davantage axé sur la personnalité, comme des jeux, des films ou des séances de fumée. Une poignée de ces flux ne finissent jamais. Sauf problèmes techniques, ils fonctionnent 24h / 24 et 7j / 7. Les gens se présentent en masse pour regarder cela; les plus grands streamers de cannabis attirent entre 20 et 100+ téléspectateurs simultanés à un moment donné. Certes, cela est bien loin des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui se présentent régulièrement pour suivre la crème de la crème des streamers de jeux vidéo de Twitch, mais cela compte toujours des milliers de personnes qui regardent régulièrement des streams de cannabis sur Twitch.

Mais pourquoi? Pourquoi les gens prennent-ils plaisir à regarder pousser l’herbe? L’un des plus grands streamers de cannabis, qui passe par la poignée PotQuest, dit que les gens se sont présentés pour regarder ce qu’ils considéraient comme des activités impliquant des drogues illicites.

“Il y a une chose importante sur Twitch avec un contenu risqué – des trucs énervés”, a déclaré PotQuest, qui aide à gérer une coopérative de cannabis médicinal dans le comté de Riverside, en Californie, lors d’un appel vocal Discord. “C’est là qu’on en avait beaucoup au début. Il y avait beaucoup de gens qui aimeraient voir les autres se défoncer. J’ai beaucoup compris. J’aurais beaucoup de gens qui me demanderaient “Pouvez-vous arrêter et fumer un peu?” Ils aiment voir cette partie, l’ivresse. “

Image: PotQuest

Tout comme certains streamers s’enivrent et jouent à des jeux sur Twitch, les gens ont également pris de la hauteur et à jouer à des jeux pour donner à leurs streams un avantage très important pour attirer les téléspectateurs. À ce jour, certains streamers de renom comme Kaceytron plaisantent sur la façon dont ils sont toujours élevés lorsqu’ils diffusent. Cependant, la plupart ne fument pas régulièrement sur le ruisseau.

PotQuest a déclaré que ces dernières années, quelques facteurs ont conduit à la montée des streamers qui se concentrent principalement sur la croissance et la culture du cannabis. D’une part, Twitch a ouvert les vannes aux streamers de jeux non vidéo, d’abord avec une section IRL monolithique en 2016, puis avec une série de sections plus ciblées les années suivantes. Cela signifiait que les gens pouvaient mettre en lumière l’usine elle-même au lieu d’avoir les mains enroulées fermement autour d’un contrôleur pour la majorité de leurs flux. À la même époque, des personnalités du cannabis sur YouTube ont commencé à faire face à un refus de la société, ce qui les a conduites à expérimenter Twitch, qui autorise généralement le contenu lié au cannabis tant qu’il est légal dans l’État ou le pays à partir duquel le streamer opère et qu’ils ne ne tentez pas de vendre le cannabis. Une scène émergente du cannabis sur Instagram a accru l’audience des flux de cannabis encore plus, d’autant plus que les personnalités se sont rendues compte que Twitch leur offrait des possibilités de configurations de caméras plus élaborées et des moyens d’interagir avec leurs communautés.

Maintenant, les gens se rassemblent autour des streamers de cannabis sur Twitch pour diverses raisons. Ça commence, raconte un streamer de cannabis et auteur qui passe par la poignée du chef Anna, avec curiosité.

«Je pense que beaucoup de gens ne voient jamais les plantes de leur vivant», a déclaré par téléphone le chef Anna, qui vit à Détroit. «Je me connais, la première fois que j’ai vu une plante de marijuana en direct, je fumais depuis des années. Je pense que c’est vraiment le gros problème: les gens peuvent avoir plus d’accès et voir ces choses, pour ensuite pouvoir grandir et cultiver par eux-mêmes. Et je pense que c’est plus excitant de voir exactement d’où vient votre bourgeon, comment il a été cultivé. C’est presque comme regarder un animal de compagnie. “

«Ils nous ont forcés à être communaux. Combien de personnes ont fumé pour la première fois d’un ami qui l’a obtenu d’un qui l’a obtenu d’un ami à l’université ou quelque chose comme ça? »

Le chef Anna a repris cette idée et l’a suivie, permettant aux téléspectateurs de parrainer des plantes spécifiques, de les nommer et de recevoir des mises à jour régulières sur leurs progrès. «Les gens s’y investissent vraiment», a-t-il déclaré. «Ils peuvent le voir grandir du début à la fin.»

L’autre grande chose, a déclaré le streamer de cannabis canadien BudLab, est la communauté. Certaines personnes se connectent parce qu’elles souhaitent apprendre des leçons sur la façon de cultiver leurs propres plantes auprès d’un groupe d’experts accessible. D’autres veulent juste passer du temps. BudLab a adopté cela, créant un flux 24/7 qui nécessite un équipement de diffusion professionnel et plusieurs ordinateurs pour l’empêcher de fondre. En lançant une diffusion qui comprend plusieurs formes de programmation différentes, comme des caméras de nuit sans plantes, des sessions de fumée de début de journée et de cuisson, des mini-jeux basés sur le chat et des flux de jeux vidéo plus traditionnels, BudLab a cultivé un public qui apparaît même quand il n’est pas là.

“Je prends un espace que j’ai et je construis ce qui est essentiellement une installation de culture de haute technologie que j’ai apprise [how to create] plus ou moins de la conversation ici sur Twitch », a déclaré BudLab à Kotaku lors d’un appel vocal Discord, comparant la construction d’une configuration de croissance DIY au processus de construction d’un PC de jeu. «Je pense donc qu’il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu’ils se rendent compte qu’ils partagent la même passion que nous. Une chose que nous poussons sur notre flux est “Ne fumez jamais seul.” Chaque fois que vous vous sentez déprimé ou que vous voulez faire une pause, il y a toujours quelqu’un dans le chat. “

LillyPain, un streamer basé en Nouvelle-Angleterre à qui on a prescrit du cannabis pour compenser les crises graves après l’échec de médicaments plus traditionnels, pense que l’élément commun est un sous-produit de l’histoire du cannabis en tant que substance fortement réglementée.

«Je veux dire, fais attention à la Californie», a-t-elle dit à Kotaku lors d’un appel vocal Discord. “Les plus grandes croissances que vous allez voir sont toutes des” opérations de culture “, car la seule façon d’augmenter des quantités massives est de rassembler autant de cartes med que c’est ce que c’est. Ils nous ont forcés à être communaux. Combien de personnes ont fumé pour la première fois d’un ami qui l’a obtenu d’un qui l’a obtenu d’un ami à l’université ou quelque chose comme ça? »

Image: BudLab

De nos jours, le cannabis est légal à des fins médicales dans 33 États et à des fins récréatives dans 11. Il est également légal à des fins récréatives dans tout le Canada depuis 2018. Pourtant, il existe une forte stigmatisation à son égard dans de nombreux endroits, en grande partie en raison de décennies de La propagande de la «folie frigorifique» et la fameuse «guerre contre la drogue» alimentée par l’incarcération de masse du gouvernement américain. Les streamers de cannabis sur Twitch disent que leurs communautés sont pour la plupart éduquées et solidaires, mais ils obtiennent également leur juste part de détracteurs irrités.

“Je les reçois tout le temps”, a déclaré LillyPain. «J’en ai eu un à 2 heures du matin hier. “N’est-ce pas illégal? Tu devrais arrêter de fumer. Tu sais que c’est mauvais pour toi » [they said]. Mais selon mon neurologue, je ne devrais pas m’arrêter ni même faire des pauses si je peux me le permettre. “

LillyPain considère ces moments comme des moments propices à l’apprentissage – la plupart du temps: «Même si quelqu’un arrive avec le verrouillage des majuscules et est un douchebag complet, je vais généralement les couper, supprimer le commentaire et essayer de les éduquer. Mais si plus d’une personne a une attitude manifestement pauvre en pisse, je vais appeler mes mods pour m’aider à nettoyer la pièce. “

Les streamers de cannabis pensent que la stigmatisation contre la plante affecte également la prise de décision de Twitch. Actuellement, il n’y a pas de streamers qui cultivent du cannabis qui ont obtenu le statut de partenaire Twitch, ce qui leur octroierait des fonctionnalités supplémentaires et les associerait implicitement à la marque Twitch. PotQuest, dont le nombre de téléspectateurs atteint un pic semi-régulier ou supérieur à l’exigence de partenariat pour les 75 téléspectateurs simultanés de Twitch, a déclaré qu’il était qualifié pour le partenariat à huit reprises, pour être refusé.

“Je pense qu’ils sont très préoccupés par la perte de leur affiliation avec des groupes qui ont quelque chose contre le cannabis”, a-t-il déclaré, pointant du doigt les sponsors des tournois d’esports et les sociétés de jeux vidéo. “Et s’ils devaient se lier à quelqu’un comme moi, quelqu’un qui grandit, ils pourraient perdre ces affiliations.”

SkinnyWhiteGrow, un streamer basé en Espagne qui héberge un flux de cannabis populaire en espagnol, a déclaré que Twitch l’a forcé à supprimer tous les emotes de chat qui font référence à la consommation de cannabis. “Ils suppriment tout ce qui [reference] tabagisme ou comportement destructeur », a-t-il déclaré à Kotaku lors d’un appel vocal Discord. Il a également déclaré qu’il ne pouvait pas imaginer que quiconque centrait son flux autour du cannabis soit partenaire: “Si vous vous associez, vous devez garder ce comportement des streamers qui diffusent aux enfants et autres, vous savez?”

LillyPain a convenu que PotQuest devrait être un partenaire et pense que ses chiffres seront également dans la fourchette appropriée au cours des 12 prochains mois. Cependant, elle pense qu’elle ne pourra «jamais» devenir partenaire. En raison de cela et également des pratiques de travail d’Amazon, la société mère de Twitch, Lilly est vocalement opposée à Twitch. Elle continue de diffuser sur la plate-forme en raison de la communauté qu’elle y a bâtie et parce qu’elle pense qu’il est important d’éduquer les gens sur les avantages du cannabis.

“Il y a des gens très spécifiques sur Twitch qui, je pense, pourraient être qualifiés d’éducation”, a-t-elle déclaré. “Ces gens ne devraient en aucun cas être retenus, à mon avis.”

Kotaku a contacté Twitch pour s’enquérir des politiques internes de la plateforme concernant le cannabis, mais à ce jour, il n’a pas répondu.

Image: LillyPain

Les streamers à qui j’ai parlé ne tirent pas de revenus à plein temps de leurs streams, mais grâce aux parrainages d’entreprises qui vendent des pièces liées à la croissance et à la culture ainsi qu’à leurs propres entreprises, ils tirent suffisamment d’argent pour justifier leurs efforts. Cela les laisse à une intersection maladroite. D’une part, ils ont créé une niche de divertissement autour de quelque chose qui les passionne. De l’autre, ils l’ont fait à une époque où les cicatrices du passé hypercriminel du cannabis sont encore trop visibles. Des centaines de milliers de personnes sont arrêtées chaque année pour violation de la loi sur la marijuana. En 2018, quatre arrestations sur dix aux États-Unis ont eu lieu en raison de ces lois. Bien que de nombreuses arrestations ne se terminent pas par des peines de prison, environ 84% des personnes condamnées par le gouvernement fédéral pour violations de la marijuana en 2018 étaient des personnes de couleur, malgré une différence négligeable dans les taux d’utilisation entre les blancs et les personnes de couleur. Et en raison des règles concernant les violations multiples, certains de ceux qui ont été emprisonnés purgent des peines de plusieurs décennies.

«Les personnes numéro un qui vont pouvoir investir massivement dans quelque chose ont déjà le putain d’argent. Ce sont généralement des Blancs ici. »

Cependant, avec la légalisation croissante, la marijuana est également devenue une grande entreprise. Les sociétés de marijuana légales tirent maintenant des millions de dollars par an. Les détaillants, les dispensaires et les pharmacies devraient générer près de 45 milliards de dollars de revenus en 2024 grâce aux ventes de tous les cannabinoïdes. C’est une industrie en plein essor, qui ne serait pas possible sans le travail et l’emprisonnement d’innombrables personnes de couleur. Et pourtant, selon un rapport du Marijuana Business Daily, moins d’une entreprise de cannabis sur cinq dans le pays appartient à des minorités. Le niveau supérieur de l’industrie est en grande partie composé d’hommes blancs.

Alors que les streamers de cannabis ne font pas des millions – ou même quelque chose de proche – il faut noter que bon nombre des streamers les plus populaires de cette scène émergente sont blancs ou blancs qui passent. LillyPain, qui est portoricaine mais se considère comme un blanc de passage, a reconnu la disparité et la façon dont elle se répercute sur des plateformes comme Twitch.

“Il y en aura toujours, en particulier aux États-Unis, parce que la personne numéro un qui va pouvoir investir massivement dans quelque chose a déjà le putain d’argent”, a-t-elle déclaré. “Cela a tendance à être des blancs ici.”

En partie en réaction à cela, LillyPain a utilisé son argent Twitch pour démarrer une organisation à but non lucratif axée sur les médicaments et l’éducation à base de cannabis. “Nous ne savons pas combien de temps [cannabis] va me garder en vie », a-t-elle déclaré. “Je voudrais laisser un héritage qui représentait réellement quelque chose.”

Image: SkinnyWhiteGrow

Le chef Anna, qui est noir, fait de son mieux pour être une présence visible sur un fond homogène.

“Il n’y a pas beaucoup de gens qui me ressemblent, qui sont des minorités, qui font ce que je fais”, a-t-il déclaré. “Mais je fais juste ce que je peux pour me représenter et représenter ce groupe de personnes – et pour leur montrer qu’ils peuvent aussi le faire.”

Il y a aussi des initiatives systémiques qu’il aimerait voir les gens pousser, des programmes que certains États mettent en œuvre qui ne résoudront pas une histoire d’inégalité, mais pourraient aider à équilibrer les échelles dans une certaine mesure. Il s’agit notamment de la suppression des délits liés à la marijuana des dossiers des personnes, ainsi que des programmes d’équité qui visent à fournir de l’argent, des licences et d’autres ressources aux entreprises de marijuana appartenant à des minorités.

“J’imagine que c’est un processus lent pour quiconque dans ce système d’obtenir la suppression d’un enregistrement, et je ne suis pas sûr [people are in charge] sont pressés de faire nettoyer tout cela », a déclaré le chef Anna. «Tout ce que nous pouvons faire de notre côté est de continuer à pousser pour cela – continuer à pousser pour l’équité et pour que les records soient effacés – et aussi pour faire la lumière sur notre industrie qui va de l’avant afin que les gens n’aient pas de raison de ralentir ces choses ou pas suivre. “

