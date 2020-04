Des motifs révélés pour les 5 étoiles d’Animal Crossing: New Horizons

Il est incontestable d’affirmer que Animal Crossing: New Horizons, le dernier opus de la célèbre saga des simulateurs de Kyoto publiée sur Nintendo Switch, est devenu un phénomène mondial. Un phénomène qui n’a pas échappé au harcèlement dataminers. Et il semble que certaines conditions spécifiques aient été libérées pour obtenir les 5 étoiles dudit titre.

Et c’est que le dataminer Ninji a révélé divers paramètres ou conditions requis par le titre obtenir 5 étoiles. Animal Crossing: New Horizons est régi par un système de notation divisé en deux sections, la vie et la nature. Et pour obtenir les 5 étoiles, au moins 450 points nature et 665 points vie sont nécessaires. Malheureusement, nous ne connaissons pas exactement la procédure à suivre pour que Canela nous donne la note parfaite au centre de gestion voisin. Cependant, avoir au moins 10 voisins, planter des fleurs, avoir un assortiment de meubles (à la fois créés à partir de projets de bricolage et achetés) sont des aspects positifs à considérer. Enfin, Ninji affirme que posséder plus de 220 arbres, plus de 15 objets en vrac à l’étranger et avoir une île très en désordre (en faisant attention aux recommandations d’Isabelle) sont des raisons de perdre une étoile.

Votre île est classée selon la “vie” et la “nature”, et vous avez besoin de> 665 et 450 respectivement – bien que je ne sois pas sûr de la façon dont ils sont calculés. Je crois que vous perdez également une étoile pour avoir> 220 arbres,> 15 objets en vrac à l’extérieur ou une carte «très en désordre» (Isabelle vous en avertit si c’est le cas) – Ninji 🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇮 (@_Ninji) 14 avril 2020

Que pensez-vous des indications, sur Animal Crossing: New Horizons et son système de notation, offertes par ce dataminer? La vérité est que l’obtention d’une telle note ne cache pas trop de mystère. Prenons simplement garde à la sagesse de notre guide spirituel et terrestre bien-aimé… Cannelle!

