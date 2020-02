Des ninjas en pyjama cherchent à entrer de nouveau dans la scène de League of Legends

La légendaire organisation suédoise d’esports Ninjas en pyjama (NiP) cherche à revenir à League of Legends (encore), selon le directeur de l’exploitation de NiP, Jonas Gundersen.

S’exprimant sur Twitter, Jonas a déclaré:

“Nous explorons une entrée dans League of Legends avec NiP, et je suis à la recherche de la perspective de l’entraîneur-chef le plus passionné et le plus affamé, pour aider à construire quelque chose d’incroyable avec nous.”

Le NiP cherchant à revenir à LoL, ce serait la troisième tentative des organisations pour arriver sur la scène. Le club est entré pour la première fois en 2013 lorsque League of Legends ne ressemblait en rien au méga-sport qu’il est aujourd’hui. Récupérer l’ancien alignement des Wolves de Copenhague, dont un certain Søren «Bjergsen» Bjerg. La liste a subi un certain nombre de changements, mais n’a finalement pas été à la hauteur du battage médiatique initial. Il n’a pas réussi à se classer parmi les meilleurs avant de se dissoudre en septembre 2014.

Puis en 2017, l’organisation est revenue à LoL, prenant la place de Fnatic Academy. La Fnatic Academy n’a pas pu continuer dans l’EULCS en raison d’un conflit avec la liste principale de la Fnatic. Donc, en NiP intensifié pour ramasser la liste et participer. Malheureusement pour l’ancien alignement, NiP a décidé de vider toute l’équipe et de construire un nouvel alignement. Certains noms notables incluent Kim “Profit” Jun-hyung et Martin “HeaQ” Kordmaa et l’entraîneur actuel (et à l’époque ancien) Fnatic (Académie) Nicholas “NicoThePico” Korsgård.

La scission dans le LCS n’a pas fonctionné pour NiP qui a passé le reste de 2017 dans l’EULCS avant de jouer dans les championnats nordiques en 2018. NiP a lâché sa liste qui contient trois joueurs LEC actuels, un joueur LCS Academy et un de la CIS. Donc, même si cela n’a pas fonctionné pour la liste dans son ensemble, les joueurs eux-mêmes ont atterri sur leurs pieds.

Vient maintenant 2020 et le prochain rendez-vous de NiP à LoL. L’organisation possède des listes actives dans Siege, Dota 2 et CS: GO, ainsi qu’une récente expansion dans FIFA. Seul le temps nous dira si la troisième fois est un charme pour l’organisation suédoise.