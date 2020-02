Des panneaux partout! OLED vs LED vs MicroLED Quel est le meilleur téléviseur / écran à jouer?

Que font-ils pour jouer à chacun de ces panneaux? Nous l’avons découvert dans cette nouvelle spéciale.

Nous avons longuement discuté de l’importance de l’écran dans les jeux vidéo; comment ils influencent directement notre perception des jeux et comment les différentes technologies influencent le jeu. Ils sont sans aucun doute l’une des pièces intégrales de chaque centre de jeu; mais, lorsqu’ils sont utilisés dans de nombreux autres domaines, à la fois professionnels et inactifs, ils sont également les périphériques les plus rapides. Il est habituel de voir comment chaque année ils lancent de nouvelles technologies liées à ces panneaux, ou comment une nouvelle tendance émerge.

Il y a actuellement beaucoup de débats sur la technologie OLED; une méthode différente de la LED traditionnelle qui améliore tout ce qui échoue à cette technologie; mais cela pose toujours certains problèmes aux joueurs. Avec lesconsoles nouvelle générationde plus en plus près, et la présentation de nouvelles technologies telles que MicroLED, nous voulons dédier un espace à ces technologies afin que vous ayez un point de comparaison entre ce terme.

LCDUne technologie à très longue durée de vie, mais qui manque

Dans notre dernier numéro spécial, nous nous concentrons sur la technologie LCD et certaines de ses variantes les plus courantes sur le marché. Pas pour moins, leL’écran LCD est toujours 20 ans plus tard la technologie la plus utiliséepour fabriquer des panneaux; principalement pour son coût, ses résultats et sa grande marge d’amélioration. Expliquant encore une fois son fonctionnement; l’image sur un panneau LCD est obtenue en contrôlant rapidement une série de cristaux liquides – d’où son nom – dans une certaine position; Pour ce faire, des diodes qui émettent de la lumière à l’arrière du panneau et une série de transistors sont utilisées; Lorsque tout fonctionne comme il se doit, les cristaux laissent entrer une certaine quantité de lumière et une série de filtres RVB donnent la couleur souhaitée à chaque pixel.

C’est-à-dire que pour qu’un panneau LCD fonctionne, il a besoin d’une source de lumière arrière qui “passe” à travers une série de panneaux jusqu’à ce que chaque pixel prenne la couleur de chaque instant. Cela se fait très rapidement, doncnormalement une partie de cette lumière se faufile dans d’autres pixels, la représentation des couleurs n’est obtenue que dans les panneaux lents et il est très difficile d’avoir une plage régulière; De plus, le contraste natif est généralement faible – par rapport à d’autres technologies – pour cette raison.

Étant une technologie d’une telle longévité, de nombreuses entreprises ont étudié leurs propres variations; la plupart d’entre elles ont à voir avec le nombre de diodes arrière et la façon dont la lumière filtre à travers elles; mais d’autres prennent en compte la manière dont les cristaux liquides sont orientés. D’où les panneaux VA, IPS et TN; mais aussi des technologies LED; le QLED et ses dérivés. Tous sont basés sur LCD et bien qu’ils aient leurs propres caractéristiques, ils souffrent tousles mêmes limitations.

OLEDUne technologie supérieure avec des problèmes pour les joueurs

Ainsi nous arrivons auTechnologie OLED, ce qui élimine de nombreuses limitations de l’écran LCD en construisant une structure différente à l’intérieur du panneau en utilisant certains matériaux organiques; Grâce à cela, chaque pixel possède sa propre LED qui est régulée avant d’être filtrée pour reproduire une couleur spécifique. Comme chaque pixel est éclairé individuellement, les problèmes de plage irrégulière et de représentation des noirs disparaissent, la couleur la plus importante dans un panneau; tout cela leur permet d’avoir un meilleur contraste et une meilleure image en général; De plus, ils ont généralementmeilleurs temps de réponse et moins de latenceque leurs prédécesseurs et la façon dont ces panneaux sont construits, leur permet d’être plus fins et plus grands que les autres technologies.

Mais tout n’est pas beau dans le monde des panneaux OLED. Oui, ils ont sans aucun doute une meilleure apparence que les écrans LCD et ont des facultés intéressantes pour jouer; mais ils sont également plus chers à produire que leurs analogues, ce qui se reflète dans le prix final; Ils ont également un problème important: la rétention d’image et – dans les cas les plus extrêmes –l’écran brûle. Les deux phénomènes se produisent lorsque les diodes lumineuses de chaque pixel restent longtemps dans le même état et dégradent la matière organique utilisée pour le panneau; résultant en une “image fantôme” laissée temporairement – rétentions – ou permanente – brûlures – dans nos panneaux. Dans les jeux vidéo, le bruit permanent ou les images statiques peuvent être des foyers de ce problème.

De nombreux jeux vidéo ont voulu résoudre ce problème par le biais d’images dynamiques, de hud émergents et d’autres solutions similaires; mais la réalité est que c’est plus facile à faire dans certains titres que dans d’autres; Imaginez ne pas savoir à tout moment votre vitalité dans une bataille serrée d’un jeu comme Blasphemous. Le problème persiste même dans la dernière génération d’OLED, bien que certaines marquesils commencent à faire face au problèmeefficacement.

MicroLEDL’avenir prometteur des panneaux LCD

Bien que son développement ait commencé en 2000 et que des entreprises comme Sony aient beaucoup travaillé sur cette technologie; Il y a seulement quelques années, nous avons vu de quoi cette révision LCD était capable. La technologie MicroLED sauve des éléments tels que l’éclairage indépendant OLED pour éliminer les limitations de l’écran LCD traditionnel; mais, contrairement à l’OLED, il utilise des matériaux synthétiques qui ne se dégradent pas à la même vitesse que son homologue et puisque les principes derrière le fonctionnement du panneau sont très similaires, cette technologie a également de bons temps de réponse, latence et rafraîchissement. Excellente nouvelle pour les joueurs.

Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les MicroLED, c’est leur état actuel; La production de panneaux basés sur cette technologie est encore extrêmement coûteuse, car le processus est très inefficace. Les différents échantillons que nous avons eu dans des foires telles que CES et similaires sont prometteurs; mais de nombreuses entreprises ont annoncé qu’il restait encore quelques années pour voir régulièrement des téléviseurs et des moniteurs basés sur cette technologie; sur lesquels des sociétés comme Samsung et Sony, toutes deux fortes sur le marché de la télévision de salon, parient fortement.

Un petit résumé de tout ce qui a été vuCes trois technologies donnent beaucoup à dire; tous ont des forces et des problèmes identifiés; mais, si nous devions faire un résumé de ces points, nous indiquerons – en résumé – ce qui suit:

LaTechnologie LCDc’est le plus long et le plus développé; Il a la plus grande offre et continue de lancer de nouveaux produits dérivés, ce qui en fait une valeur sûre. Malheureusement, il a un certain nombre de limites qui ne peuvent être évitées; comme la plage irrégulière, les “faux noirs” et, dans certains cas, les problèmes de latence. LaTechnologie OLEDIl est déjà implanté sur le marché et résout bon nombre des problèmes présentés par les LCD; ce sont, sans aucun doute, les écrans avec la meilleure image du marché actuel; mais les problèmes liés à sa durabilité dans des scénarios dans lesquels les joueurs sont normalement impliqués – de très longues sessions et des images statiques – peuvent nous jouer des tours. IlMicroLEDCela semble être une valeur sûre; une évolution de l’écran LCD empruntant de nombreuses fonctionnalités de la technologie OLED et améliorant sa durabilité. Son plus gros problème réside dans son manque de maturité; Nous devons encore attendre quelques années avant de voir une offre MicroLED solide avec des prix acceptables.

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de tout cela?Après tant d’explications, les lecteurs les plus impatients se demandent peut-être quel est le meilleur panel; car toutes les technologies mentionnées ont leurs avantages et leurs inconvénients face à un achat à venir avant de commencer à jouer. Pour nous, la réponse est simple; oui, les OLED donnent la meilleure qualité d’image – de loin – actuellement; Et oui, il existe des modèles modernes de marques réputées, telles que LG, qui résolvent largement les problèmes de rétention d’image; mais pour nous, si notre but est de jouer,nous continuons de parier sur la technologie LCD.

La raison est simple: le prix des panneaux OLED de qualité est très élevé et son offre se concentre sur les téléviseurs; si nous allons jouer en classe, nous pouvons nous le permettre et nous sommes prudents; Un panneau OLED ravira nos yeux, mais c’est un scénario très spécifique. La plupart des utilisateurs tomberont dans la gamme de prix des LCD encore de qualité et pour ceux qui ont un peu plus de budget; des technologies telles que QLED; la Crystal-LED; ou certains VA avancés – si nous parlons de moniteurs – ils nous donneront une image tout aussi excellente quand il s’agit de jouer; au moins, jusqu’à ce que le MicroLED soit complètement fait avec le marchédans quelques années.

