Des personnages de jeux vidéo comme des canards en caoutchouc horribles

Il y a une ligne de jouets appelée Tubbz qui se compose de canards en caoutchouc cosplayant comme des personnages de jeux vidéo et de la culture pop. Aujourd’hui, Numskull Designs a annoncé la deuxième vague de la ligne, avec des personnages de Street Fighter, Sonic the Hedgehog, Doom, Resident Evil et The Last of Us. Je les trouve assez déconcertants.

J’aime un bon objet de collection en PVC, en particulier dans un thème que je connais, mais il y a quelque chose à propos de ces foutus canards. Je devrais les aimer. La première vague a des canards Spyro the Dragon, Destiny et DC Comics. Si j’achetais des canards, j’achèterais probablement ces canards. Mais je ne peux pas.

Cela pourrait être la façon dont les poils du visage fonctionnent dans les terres de canard en PVC. Les moustaches de personnages comme Eggman ou Joel de The Last of Us poussent au-dessus de leur bec. Cela me fait imaginer des becs orange lisses parsemés de follicules pileux. C’est terrifiant.

Ce pourrait être le niveau de détail de certains chiffres. Le bec cassé du Clicker, avec du sang coulant du cou de sa bouche? C’est du carburant cauchemardesque.

Vous pouvez mettre cela dans un joli petit paquet de baignoire empilable, mais cela ne fait rien pour l’améliorer. En fait, cela pourrait empirer les choses.

Ouais, c’est pire.

La deuxième vague des jouets de canard cosplay Tubbz sera lancée en avril ou mai, avec des précommandes ouvertes sur le site officiel.

Ils sont plutôt mignons si vous n’y pensez pas trop.

