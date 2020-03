Des photos incroyables font ressembler les figurines à des films d’action

Lorsque le photographe Matthew Cohen prend des photos de ses jouets, il ne se contente pas de les aligner sur une étagère. Il les fait prendre vie.

Sur son compte Instagram en train de photographier la galaxie, Matthew prend des photos incroyables de figurines d’action mises en scène dans des images qui leur donnent l’air d’être au milieu du film / émission de télévision dont ils sont originaires, des effets spéciaux et tout.

Bien qu’elles semblent avoir été prises dans d’autres mondes, la plupart des photos de Matthews ont en fait été prises sur sa table de cuisine, éclairées par des lampes à LED de bureau et quelques téléphones calés avec leurs écrans lumineux offrant un éclairage ambiant supplémentaire.

En ce qui concerne les effets, en plus de l’éclairage et de certaines choses de base comme l’ajout de la lueur du sabre laser, il utilise Atmosphere Aerosol, alias le brouillard en boîte, pour aider à apporter un peu d’humeur à certaines des photos d’action, et pendant que certaines scènes sont tournées en dioramas, d’autres sont juste devant son téléviseur ou son moniteur (comme celui ci-dessous).

Et son préféré? “Mon favori absolu que j’ai pris est le Samurai Stormtooper dans le bateau”, me dit Matthew. «Souvent, vous avez une idée en tête et elle ne se traduit pas tout à fait en photo pour une raison quelconque. Et donc, soit vous finissez par apporter des modifications, soit cela ne se produit tout simplement pas. Mais celui-là était la transition parfaite de l’imagination à la photographie et c’était loin d’être une simple prise de vue. »

«J’ai trouvé ce petit étang réfléchissant dans Central Park un jour et j’ai immédiatement photographié cette figure sur un bateau flottant au milieu. Un an plus tard, après avoir chargé un ami de construire ce bateau pour moi à partir de zéro (il aime construire des trucs mais n’avait jamais fait de bateau fonctionnel auparavant, sans parler d’un bateau traditionnel japonais assez précis. Si gros accessoires pour lui), j’étais de retour Central Park a pris des photos qui sont finalement sorties exactement comme je les avais imaginées. »

Ci-dessous, vous trouverez un exemple plus incroyable du travail de Matthew, et vous trouverez waaaaaaaay plus sur son Instagram.

