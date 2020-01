Des séquences de film de Super Mario Bros déterrées révèlent une chanson de rap politique coupée

The Super Mario Bros. The Movie Archive a rendu un grand service au monde en mettant la main sur une première coupe du film Super Mario Bros. 1993 et ​​en partageant ses scènes supprimées en ligne. Nous avons déjà couvert les deux premiers clips que les archives ont partagés, y compris les rivaux de Mario Bros. et le mystère de certains slime. Maintenant, un troisième clip est sorti en ligne pour votre plaisir de visionnement impliquant Iggy, Spike et… une chanson de rap politique, y compris les paroles, «Koopa, la fête poopa».

Comme les clips vidéo précédents, cette vidéo fait un excellent travail de vous rafraîchir sur le contexte d’arrière-plan requis pour comprendre son contenu. Mais en bref, Iggy et Spike sont dans un bar, et Mario et Luigi ont changé leur façon de penser afin de ne plus vouloir être des méchants travaillant pour Koopa. Ils appellent à la révolution pour se débarrasser de lui – via une chanson de rap politique spontanée, comme on le fait. Le contenu coupé a de plus grandes implications, ce qui implique apparemment que ces deux personnages «ont orchestré la chute de Koopa».

(Si la miniature de la vidéo semble être “morte”, ce n’est pas le cas. Si vous cliquez, il devrait jouer normalement.)

Apparemment, l’acteur de Spike, Richard Edson, était le batteur d’origine de Sonic Youth, et le film de Super Mario Bros. En tant que tel, Edson a inventé le rap sur place, qui a été éclairé par les réalisateurs du film. La raison pour laquelle il a fini par être coupé est incertaine.

Assurez-vous de regarder toute la vidéo; c’est comme manger tous vos épinards. Restez à l’écoute pour plus de futurs clips supprimés du film Super Mario Bros.!

