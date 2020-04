Des skins sympas sont inclus dans le dernier contenu à venir sur Star Wars Battlefront II

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques heures, le développeur DICE a confirmé qu’il cesserait de travailler sur les mises à jour avec du nouveau contenu pour Star Wars Battlefront II. Les derniers ajouts au jeu seront disponibles à partir d’aujourd’hui 29 avril et présenteront des éléments hautement emblématiques qui raviront les amateurs des scènes classiques et modernes de la franchise.

Sur le site officiel du jeu, au nom de toute l’équipe de Star Wars Battlefront II, le directeur créatif Dennis Brännvall a remercié les joueurs pour leur soutien tout au long de cette période et a confirmé qu’ils ne publieraient plus de mises à jour pour contenu et a profité de l’occasion pour détailler le dernier, La bataille sur Scarif, qui est maintenant disponible.

Selon le développeur, Age of Rebellion arrive en modes Supremacy et Instant Action, ce qui signifie qu’il sera disponible sur les cartes Hoth, Tatooine, Yavin 4, Death Star II, à l’exception de la carte inspirée de la production de Rogue One: A Star. Wars Story, Scarif, comme indiqué par le titre de la mise à jour.

Ce que vous devez savoir, c’est que Age of Rebellion aura quelques différences de gameplay, car il ne sera pas possible de jouer les phases aériennes. Pour cette raison, seules les phases de bataille au sol peuvent être jouées dans ce mode, bien qu’il soit possible de piloter des chasseurs stellaires à certains endroits.

De plus, il a été confirmé que l’option de jouer localement et en coopération en mode Action instantanée sera ajoutée. En sélectionnant cette option, le jeu remplacera les joueurs par une intelligence artificielle.

Enfin, en guise de remerciement pour le soutien de tous les fans, il a été révélé que plusieurs nouveaux looks seront ajoutés. Pour commencer, les utilisateurs pourront obtenir Rey avec son sabre laser jaune, Kylo Ren avec son masque et sa capuche reconstruits et Emperor Palpatine dans sa dernière tenue. En plus de cela, il y aura une nouvelle apparence pour Dark Maul, sa version Old Master, qui se caractérise par avoir retrouvé la mobilité avec les jambes prothétiques après la bataille meurtrière contre Obi-Wan Kenobi. Seul un véritable exposant du côté obscur pourra l’obtenir, car il faudra éliminer 5 000 ennemis comme Dark Maul.

Mais ce n’est pas tout, il y a un dernier regard pour tous ces fans du côté Jedi, la version de Rey avec le capot. Pour l’obtenir, l’utilisateur devra déchiffrer “le mystère de Takodana”.

Qu’adviendra-t-il de Star Wars Battlefront II après la dernière mise à jour de contenu?

Vous devez savoir que DICE n’ajoutera plus de nouveau contenu, ni gameplay ni cosmétique, mais cela ne signifie pas que la section en ligne du jeu cessera de fonctionner. Le développeur prévoit de continuer à prendre en charge les jeux en ligne et a assuré que “les serveurs, les défis en jeu, les événements récurrents, tels que Double XP et plus, continueront cette expérience de jeu Star Wars riche et étendue à l’avenir.”

Nous vous laissons avec une bande-annonce du contenu de la dernière mise à jour ci-dessous.

Vous attendiez-vous à cette nouvelle? Êtes-vous satisfait de tout le contenu post-lancement qui a été ajouté au titre? Dites-le nous dans les commentaires.

Star Wars Battlefront II a fait ses débuts en 2017 et est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.