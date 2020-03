Des tenues inspirées de Beenox sont déjà arrivées chez Crash Team Racing Nitro-Fueled

Comme indiqué il y a quelques semaines, Beenox a cessé de travailler sur ses événements de Grand Prix sous le titre Crash Team Racing Nitro-Fueled. Cependant, le développeur a clairement indiqué qu’elle continuerait à travailler sur plus de contenu pour le jeu et à titre d’exemple, elle a révélé aujourd’hui de nombreux skins et d’autres nouvelles.

Pour commencer, Beenox a révélé à travers une déclaration officielle qu’une mise à jour est déjà disponible grâce à laquelle les utilisateurs pourront obtenir des éléments tels que des skins de personnages avec un design spécial sur le thème du développeur, Beenox. C’est pourquoi il s’appelle Beenox Pack. Nous vous laissons avec son contenu ci-dessous.

Geary et Crunch pour tous les joueurs qui ne les ont pas débloqués.

Des designs pour Crash, Cortex et Crunch inspirés de Beenox, le développeur en charge du jeu.

Design légendaire pour Geary.

1 voiture, 1 peinture, 1 autocollant et 1 jeu de roues inspirées de Beenox.

Tout ce contenu sera débloqué dès que l’utilisateur aura téléchargé la dernière mise à jour.

Pack Beenox

Il n’y aura plus de Grand Prix, mais le plaisir continue

En outre, le développeur a rappelé que, même si le Grand Prix cesserait d’arriver, il y aurait différentes façons de continuer à améliorer les compétences devant le volant tout en obtenant des récompenses telles que des pièces Wumpa, via les défis Wumpa, les modes Ghost Hunt. et Golden Wumpa Hunt et les courses de contre-la-montre où vous affronterez l’équipe de développeurs.

En outre, il y aura une nouvelle façon d’obtenir le légendaire Champion Kart et ce sera grâce aux contre-la-montre d’Oxide, mais vous devrez battre tous les records. Avec cela, vous obtiendrez également un nouveau décalque de signature et si vous remplissez ceux de Velo, vous en obtiendrez un autre. Si vous avez déjà battu ces marques, ne vous inquiétez pas de le refaire, les récompenses seront débloquées immédiatement.

Le nouveau contenu continuera à arriver

D’autre part, il y aura également plus de contenu dans le Pit Stop, où vous pourrez dépenser vos pièces. De plus, nous vous rappelons que les articles des précédents Grands Prix commenceront à y apparaître.

Quant aux nouvelles tenues et personnages, il a été révélé qu’il y aura une version “corrigée” de Rilla Roo, qui sera déverrouillée pour tout le monde avec le design précédent de Rilla Roo; cependant, les utilisateurs pourront conserver les deux versions et la version corrigée apparaîtra dans le Pit Stop.

Mieux encore, l’Iron Checkpoint Crate a été annoncé comme un personnage jouable. Vous le lisez bien, la boîte en métal sera un personnage jouable, mais pour la déverrouiller, vous devrez casser toutes les boîtes Beenox qui apparaissent dans chaque circuit.

Caisse de contrôle en fer

Enfin, sachez qu’il y aura de nouveaux designs de peinture et ils pourront être obtenus après avoir remporté des Cup Cupaces dans les 3 différentes difficultés, à part le fait que vous pouvez écouter les pistes de chaque circuit depuis le menu des options. Quant à la section en ligne, rappelez-vous qu’elle continuera d’être disponible, mais Beenox a annoncé qu’elle réinitialisera les enregistrements dans la mise à jour de cette semaine, après que certains bugs aient causé des incohérences.

Le nouveau contenu n’arrêtera pas de venir

Que pensez-vous de tout ce contenu que Beenox a préparé? Dans quels modes allez-vous continuer à jouer? Quel personnage a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous êtes un fan de Crash Bandicoot et un peu découragé par l’absence de Grand Prix, rappelez-vous qu’Activision prépare plus de jeux pour ce marsupial, donc nous connaîtrons probablement un nouveau jeu de la série bientôt.

Crash Team Racing Nitro-Fueled est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

