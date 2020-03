Des tonnes de stockage sur console et PC viennent d’être mis en vente sur Amazon US

Que vous cherchiez à augmenter votre stockage pour votre PS4, Xbox One, Switch ou PC, vous voudrez vous diriger vers Amazon. Ils viennent de réduire une charge entière de disques durs, SSD et cartes microSD pour aujourd’hui seulement.

Comme il y a tellement de choses à proposer, je vais le décomposer en différentes catégories – à commencer par PS4, Xbox One et PC.

Pour ceux-ci, votre option la plus basique est le WD Black 5TB P10 Game Drive pour 91,99 $. Cela se connectera à votre console ou à votre PC via une connexion USB pour augmenter considérablement l’espace libre – surtout si c’est pour une PS4 ou une Xbox One. Ces consoles sont généralement livrées avec seulement 500 Go ou 1 To de stockage interne, vous aurez donc maintenant plus qu’assez de place pour les futures installations, correctifs et mises à jour du jeu.

Pour ceux qui trouvent que la vitesse est la priorité sur l’espace, vous pouvez plutôt obtenir le WD Black 500GB P50 Game Drive pour 129,99 $. Il s’agit d’un SSD externe portable qui réduira considérablement les temps de chargement de vos jeux. Notez cependant la nette différence d’espace disponible. Pourtant, c’est une excellente option pour faire le plein de quelques jeux auxquels vous jouez souvent.

Passons maintenant à la Nintendo Switch et il y a deux cartes microSD réduites qui sont parfaites pour vous donner un peu plus d’espace pour respirer avec votre console.

De la paire, la carte microSD SanDisk Ultra 256 Go pour 27,99 $ est facilement la meilleure valeur. Avec une console Switch ne disposant que de 32 Go de stockage interne, vous verrez que cela se remplit incroyablement rapidement à mesure que votre bibliothèque de jeux se développe. Cet ajout peu coûteux vous assurera que vous n’aurez pas à vous soucier de la désinstallation d’anciens jeux pour faire place aux nouvelles façons pendant un certain temps.

Si vous voulez sérieusement faire face à l’avenir, vous pouvez plutôt opter pour la carte microSD SanDisk Ultra de 400 Go à 44,79 $. Si vous envisagez de nombreux jeux Switch dans votre avenir, c’est peut-être la voie à suivre pour le relativement petit bond des prix.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Enfin, il y a quelques autres SSD PC qui sont réduits aujourd’hui. Ce sont les SSD NVMe internes qui offrent des vitesses quatre fois plus rapides que les SSD standard. Assurez-vous simplement que votre carte mère prend en charge la connexion M.2 requise.

Le meilleur du lot est le 500 Go WD Black SN750 pour 69,99 $. C’est un espace raisonnable pour un coût supportable. Si vous avez un peu plus d’argent à dépenser, vous pouvez plutôt vous contenter du SN750 de 2 To pour 339,99 $. Encore beaucoup d’argent, bien sûr, mais c’est 60 $ de moins que le prix habituel.

Comme vous pouvez le voir, Amazon est devenu assez gros avec ses offres de stockage aujourd’hui – et ce n’est même pas la moitié! Assurez-vous de consulter la liste complète des stockages WD et SanDisk en vente pour voir s’il y a autre chose mieux adapté à vos besoins.

Et n’oubliez pas de toujours regarder Jelly Deals à chaque fois que vous cherchez une bonne affaire dans le jeu, la technologie ou plus. Nous avons nos pages régulièrement mises à jour qui examinent toutes les offres sur les cartes SD Nintendo Switch, les disques durs externes PS4 et les disques durs externes pour Xbox One.