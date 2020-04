Des tonnes de vieux jeux PC géniaux garderont vos fichus enfants occupés

exoDOS, un projet que nous avons décrit l’année dernière et qui essaie de cataloguer et de préserver tous les jeux MS-DOS jamais sortis, fait quelque chose de spécial en ces temps nouveaux et éprouvants: rassembler tous leurs jeux éducatifs collectés et les distribuer avec des notes et des conseils aux parents.

C’est une merde essentielle! Ma femme et moi (surtout ma femme, puisque je fais cela) entamons notre troisième semaine de scolarisation à domicile de nos enfants du lundi au vendredi à la suite de la fermeture de nos écoles locales, et trouvons des choses à faire et à les garder intéressés / occupé est un cauchemar. Chaque petit détail, du diffuseur national australien passant à la programmation éducative aux Chromebooks, nous avons pu emprunter à leurs aides scolaires, et ce pack pourrait finir par aider un peu!

Appelé Retro Learning Pack d’Exo, il comprend 299 titres MS-DOS et 368 jeux Windows 3.x, et chaque titre comprend des illustrations, des captures d’écran, une description de ce dont il s’agit et même des informations de base sur ce que ce jeu enseignera à vos enfants. , que ce soit les mathématiques, l’histoire, l’alphabétisation, vous l’appelez. Avec leur propre lanceur Launchbox (illustré ci-dessous), vous devriez avoir peu de mal à l’exécuter sur un PC Windows moderne.

«Le but est de fournir aux familles un moyen d’éduquer et de divertir leurs enfants à un moment où le système scolaire n’est pas en mesure de fournir leurs services», me dit exo. «De nombreux adultes ont grandi avec ces jeux, et je pense que cela leur donne quelque chose à apprécier avec leurs enfants, tout comme nous aimons partager les films et les livres sur lesquels nous avons grandi. Alors que les gens peuvent débattre pendant des jours sur la façon dont les jeux modernes se comparent aux anciens, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’arguments à faire pour les logiciels éducatifs actuels. “

«Les applications que mes enfants ont sur leurs tablettes sont très unidimensionnelles, tout en poussant souvent des publicités sur leur visage. Il n’y a rien qui me permette aux enfants de faire partie d’une équipe ensemble et d’essayer de faire passer leur chariot à travers les États-Unis, ou de résoudre tous les énigmes dans le château du Dr Brain. Même les logiciels payants modernes comme la souris ABC se résument à des animations de style flash simplistes. »

Et comme pour la collection exoDOS dans son ensemble, la grande majorité de ces titres, alors qu’ils étaient fièrement sur les étagères des magasins à travers le monde, ne sont plus disponibles dans le commerce. “Contrairement aux jeux, il y a eu très peu d’efforts pour préserver ces titres”, explique exo. «Donc, comme tous mes projets, le fait de rendre ces titres utilisables et de les distribuer est une préservation en soi.»

Certains des jeux inclus dans le bundle sont The Oregon Trail, Jones dans la Fast Lane, Math Munchers et plusieurs titres de la série Carmen Sandiego. En ce qui concerne les groupes d’âge, il existe des titres adaptés aux tout-petits jusqu’à l’école primaire supérieure.

Si vous souhaitez télécharger la collection et l’essayer, un miroir basé aux États-Unis est ici, tandis qu’un miroir au Royaume-Uni est ici.

