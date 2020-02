Des trucs gratuits! Vous pouvez désormais relever un nouveau défi dans Overwatch

Un nouveau défi vient à Overwatch et cette fois il est dédié à Ashe, le fondateur de Deadlock et l’un des criminels les plus redoutés de tous les faibles revenus. À partir d’aujourd’hui jusqu’au 9 mars, il sera possible d’obtenir jusqu’à neuf récompenses en jeu grâce à Challenge Ashe Mardi Gras.

Comme à d’autres occasions, ce mini événement est divisé en deux parties. Dans le premier vous pouvez gagner des objets cosmétiques grâce à vos jeux et dans le second grâce à suivre les retransmissions sur Twitch. Bien que oui, n’oubliez pas Connectez votre compte Blizzard à Twitch. Vous pouvez participer à la partie qui vous intéresse le plus ou le faire dans les deux. Il n’y a aucune restriction!

Si vous décidez de jouer et de gagner, vous obtiendrez les récompenses suivantes:

Si vous gagnez 3 parties, vous obtiendrez 2 icônes de joueur. Si vous gagnez 6 parties, vous obtiendrez 1 nouveau graffiti. Si vous gagnez 9 parties, vous obtiendrez l’épopée Aspect Mardi Gras d’Ashe et Bob.

Si vous décidez de voir et de gagner, vous obtiendrez les récompenses suivantes:

Voir 2 heures de diffusion pour gagner 1 nouveau graffiti Voir 4 heures de diffusion pour gagner 2 nouveaux graffitis Voir 6 heures de relais pour gagner 2 nouveaux graffitis.

C’est tout pour l’instant! N’oubliez pas que Overwatch est déjà disponible sur Nintendo Switch (nous avons même une très belle analyse) et qu’un abonnement actif à Nintendo Switch Online est nécessaire pour en profiter.

