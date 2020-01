Des universitaires australiens enquêtent sur les émissions de carbone de l’industrie des jeux

13 janvier 2020 – 10h14

L’Université de technologie de Sydney étudie l’impact de l’industrie des jeux sur l’environnement.

L’étude – qui peut être trouvée ici – est dirigée par le Dr Ben Abraham de la Faculté des arts et des sciences sociales et veut voir ce que les développeurs de jeux mettent en place en termes d’émissions de carbone.

“Cette recherche est menée pour découvrir la consommation d’énergie et les émissions de carbone associées de la production de jeux numériques à la fois dans les lieux de travail individuels et dans l’ensemble du secteur”, a écrit Abraham.

“La recherche vise à découvrir ce que les développeurs de jeux font pour réduire leur empreinte carbone afin d’informer les futures recherches et décisions politiques qui visent à soutenir les pratiques de développement de jeux durables.”

Cela fait suite à l’initiative Play for the Planet, qui a vu un certain nombre de grandes sociétés de jeux s’engager à réduire leur empreinte carbone.

