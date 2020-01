Descendant de jeu de vélo de descente extrême lance physiquement le commutateur ce printemps

Il semblerait que la sortie Switch du jeu de vélo de descente Descendants commence enfin à être épinglé, avec No More Robots et Sold Out s’associent pour sortir le jeu physiquement “ce printemps”.

La nouvelle vient également avec l’annonce d’une version physique sur PS4, et nous avons également reçu cette liste pratique de fonctionnalités:

CARACTÉRISTIQUES DE JEU:

– Une approche moderne d’un sport extrême

– Mondes générés de façon procédurale: Faites des sauts, des pentes et des pics de colline différents à chaque fois que vous jouez

– Commandes de vélo Freestyle: Contrôlez chaque mouvement subtil de votre cavalier, avec un système de physique en profondeur conçu pour les fouets et les gommages lisses

– Rogue-Bike: Gagnez des mutateurs spéciaux à chaque fois que vous jouez et déterminez quelles capacités conviennent le mieux à votre style de conduite

– Construisez votre représentant: Un système de représentant en ligne complet vous permet de montrer votre valeur et de gagner de nouveaux vélos et discussions

– Bande son entièrement sous licence: Partenariat avec le label de batterie et basse Liquicity pour offrir la bande sonore parfaite pour frapper les montagnes

– Devenez le prochain Descendant: Pouvez-vous survivre au jeu en une seule manche et atteindre les rangs des Descendeurs légendaires?

Mike Rose, directeur de la société No More Robots, a partagé la déclaration suivante dans un communiqué de presse:

«Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec Sold Out sur les versions commerciales de Descenders. Nos joueurs nous demandent depuis longtemps un lancement physique, donc travailler avec Sold Out sur une version commerciale mondiale est essentiellement satisfaisant depuis longtemps. un rêve exceptionnel pour nous tous. “

Nous avons signalé pour la première fois cette façon en juillet 2017, il est donc bon de voir une fenêtre de publication solide apparaître. J’espère que nous aurons bientôt une date exacte.

