Déshonoré a été porté sur la table

Dishonored: le jeu de rôle sera disponible cet été et verra le jeu furtif à la première personne transformé en RPG de table.

Modiphius Entertainment est derrière le jeu, qui est basé sur leur système 2d20 de Star Trek Adventures et Conan (Modiphius a également fait des RPG d’Elder Scrolls, Homeworld et Fallout).

Fait intéressant, Modiphius dit avoir embauché “une sélection diversifiée d’écrivains et d’artistes, dont certains ont déjà travaillé aux côtés d’Arkane Studios sur la série de jeux vidéo”, ce qui, espérons-le, signifiera que l’écriture du RPG correspond au ton macabre des jeux.

Il sort dans un gros livre à couverture rigide qui pourrait être intéressant à regarder même si vous n’êtes qu’un fan des jeux et ne jouez pas vraiment aux RPG, car il contiendra de l’art et “une introduction à l’Empire des îles, et un regard en profondeur sur son histoire, ses habitants et les luttes auxquelles ils sont confrontés. »

