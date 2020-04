Destiny 2 Guardian Games révélera quelle classe règne en maître

Par Stephany Nunneley,

Samedi 18 avril 2020 18:38 GMT

Bungie a annoncé les tout premiers Guardian Games for Destiny 2, une compétition entre les trois classes du jeu.

Pendant les trois prochaines semaines, vous pouvez participer aux jeux Guardian de Destiny 2. L’événement oppose les classes du jeu les unes aux autres, et le but ultime est de savoir quels appels “règne en maître”, et un “rappel permanent” de la classe gagnante sera ajouté à la tour pour le reste de l’année.

Pour participer, vous devrez rencontrer Eva et Zavala pour une série de défis de classe quotidiens. Chaque point que vous gagnez importera sur le tableau de bord de la tour.

Les packages de récompense quotidiens incluent une nouvelle mitrailleuse exotique, de nouveaux fantômes exotiques et de nouveaux objets de classe métallique qui changent entre le bronze, l’argent et l’or en fonction de la classe. Il y aura également deux nouveaux navires et moineaux disponibles pour la prise.

Terminez la quête hebdomadaire «On Your Laurels», vous pouvez déverrouiller une boîte de jeux Bungie Rewards Guardian.

Voici comment cela fonctionne, par Bungie:

Médailles: Les joueurs peuvent ramasser des médailles d’Eva et les compléter. Remettre les médailles terminées au podium de la tour augmentera le score quotidien de votre équipe.

Lauriers: Terminez la quête hebdomadaire «On Your Laurels» et déverrouillez une boîte exclusive Bungie Rewards Guardian Games. Désormais, la déconnexion ne signifie pas que vous devez cesser de vous montrer. Ramassez les lauriers largués par d’autres joueurs pendant les jeux Guardian pour terminer les médailles et faire progresser le classement de votre équipe. Les lauriers tomberont dans toutes les activités à l’exception de Gambit et Crucible, où ils seront attribués après la fin d’un match.

Fantômes exotiques: Terminez la quête exotique hebdomadaire d’Eva pour réclamer l’un des trois fantômes exotiques. Terminez les trois quêtes hebdomadaires pour gagner les trois.

Podium de la tour: Pendant les Jeux du Gardien, le podium des Jeux du Gardien de la Tour changera quotidiennement pour refléter le statut actuel de l’équipe dirigeante. Les drapeaux de classe seront mis à jour tout au long de la journée pour montrer quelle équipe mène – l’or est la première place, l’argent est la deuxième place et le bronze est la troisième place. Il y aura également un calendrier montrant le gagnant pour chaque jour tout au long de l’événement. En plus du podium, les objets de la classe des joueurs changeront également de couleur quotidiennement pour montrer leur place actuelle, à savoir l’or, l’argent ou le bronze.

Les joueurs doivent porter leur objet de classe Guardian Games afin de progresser dans les primes de Guardian Game.

Les packages de récompense quotidiens d’Eva ne seront disponibles que pour les joueurs qui ont participé à la compétition de la journée en déposant au moins une médaille.

Les packages de récompense quotidiens ne se cumulent pas. Eva détient au plus un package pour les joueurs à la fois.

Les lauriers ne tombent pas dans Gambit ou Crucible, et sont plutôt récompensés directement par les joueurs.

Les lauriers non récupérés ne vont pas au maître de poste d’un joueur et doivent être ramassés pour compter.

Les Jeux du Gardien se déroulent du 21 avril au 11 mai.

