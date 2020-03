Destiny 2: la saison des dignes a débuté

Par Stephany Nunneley,

Mardi 10 mars 2020 19:57 GMT

Destiny 2: Season of the Worthy a débuté aujourd’hui, et avec le nouveau contenu, des changements sont apportés.

Tenir compte des notes de mise à jour publiées pour Destiny 2: Saison des dignes, de nombreuses modifications sont apportées aux armes et aux sous-classes avec la mise à jour, ce qui n’est pas inattendu.

Nous savions déjà que les épées étaient en cours de rééquilibrage, mais d’autres armes ont été touchées. Cela inclut le fardeau exotique d’Izanagi, le dernier mot, le lion combattant, la ruine du diable et la symétrie. D’autres modifications ont été apportées aux lance-grenades, aux fusils de sniper, aux fusils de chasse et aux fusils à fusion.

Vous trouverez également des modifications de diverses capacités pour votre Titan, Hunter ou Warlock, ce qui était également prévu.

En raison de tous les changements, vous souhaiterez consulter les notes de mise à jour, que nous avons ajoutées pour vous ci-dessous. Vous voudrez peut-être prendre une tasse avant de creuser.

Avec le début de la nouvelle saison, voici plus à quoi s’attendre avec Season of the Worthy, et si vous entrez aujourd’hui, voici un guide Seraph Tower, un guide de localisation Seraph Bunker EDZ et notre guide Warmind Khanjali Artifact.

Capacités

Titan

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Barricade

Augmentation de la santé de la barricade de 500 à 600

Les barricades subissent désormais des dégâts supplémentaires grâce aux armes à munitions spéciales, aux armes anti-barrière et à certaines armes de puissance

Les armes suivantes infligent 30% de dégâts supplémentaires aux barricades

Fusils de sniper

Lance-grenades

Fusils à fusion linéaire

Mitrailleuses

Fusils à trace

Armes anti-barrières

Les armes suivantes infligent 60% de dégâts supplémentaires aux barricades

Charges aux épaules (coup de marteau, coup sismique, coup de bouclier)

L’angle de ciblage automatique de la fente a diminué de 50%

La distance de mouvement de fente ciblée est passée de 6 m à 5,5 m

La distance de mouvement de fente non ciblée est passée de 4,5 m à 5,5 m

Les dégâts bonus par rapport aux combattants PvE de bas niveau ont été réduits de 20%

Le buteur

Poing de Havoc Super

Augmentation du coût des attaques légères de 11,5% à 12,5% (arbre inférieur augmenté de 3% à 4,5%)

Réduction du coût des attaques lourdes de 25% à 21%

Code du Juggernaut

Assaut frontal

Durée réduite de 15 à 12 secondes

N’augmente plus la vitesse d’équipement de l’arme

Le bonus de stabilité de l’arme passe de 75 à 44.

Code du missile

Chelem balistique

Augmentation significative du recul

Désactive l’inertie du procs en cas de coup

Les dégâts bonus par rapport aux combattants PvE de bas niveau ont été réduits de 20%

Priorité à l’inertie

Ajout d’un délai d’activation de 0,5 seconde

Remarque: cette modification a été apportée pour permettre au Titan de tirer le meilleur parti de sa durée

L’indicateur de capacité affiche désormais le temps restant

Thundercrash

Augmentation de la résistance aux dégâts en super de 49% à 53%

Rendre la vitesse de vol plus cohérente

Augmentation des dégâts de détonation de 3200 à 3900

Conversion d’impact

Réduction du gain de super-énergie par coup de 4% à 3%

Brise-soleil

Code du Dévastateur

Super durée d’inactivité réduite de 28 à 25 secondes

Une explosion violente est désormais moins susceptible de causer des dégâts à travers le couvercle

Ajout de l’atténuation des dégâts à l’explosion d’un coup violent

Correction d’un problème où les attaques au sol pouvaient traverser les murs

chasseur

Gunslinger

Grenade Tripmine

Peut désormais s’en tenir aux joueurs et combattants ennemis

Réduction des dégâts de base à 140

Les dégâts restent à 160 lorsqu’il est utilisé avec la colonne vertébrale exotique de Young Ahamkara

Chemin des mille coupes

Barrage de lame

Les dégâts de l’impact du couteau sont passés de 35 à 48.

Rayon de détonation du couteau réduit de 5 m à 3 m

Ne devrait plus appliquer de grandes quantités de recul aux combattants tanky

Chemin du tireur d’élite

Couteau lesté

Force de suivi réduite

Changement du style de suivi pour réduire le risque que le couteau soit éloigné de sa cible

Arcstrider

Général

Correction d’un problème dans lequel les joueurs d’Arcstaff pouvaient esquiver à l’infini même après l’épuisement de la super énergie

Chemin du courant

Tempest Strike

Angle de ciblage automatique réduit de 50%

Les dégâts bonus par rapport aux combattants PvE de bas niveau ont été réduits de 20%

Chemin du vent

Respiration focalisée

Augmentation du délai d’activation pendant le sprint de 0,25 seconde à 1,0 seconde

Bonus de taux de recharge d’esquive réduit de 10%

Méditation de combat

Réduction du taux de recharge des grenades et des mêlées tandis que la santé est critique de 500% à 400%

Réflexes de foudre

Réduction des dégâts pendant l’esquive en JcJ de 40% à 32%

Rodeur nocturne

Chemin du Pathfinder

Carquois Moebius

Augmentation du délai de 8 secondes à 10 secondes

Augmentation de la limite de temps de 10 à 12 secondes lorsqu’il est utilisé avec Orpheus Rig

Disposition de combat

Augmentation de la recharge en mêlée sur les dégâts de la grenade de 6% à 8%

Augmentation de la recharge de grenade lorsque vous rendez un allié invisible de 17,5% à 24%

démoniste

Plage de mêlée étendue de 4,5 m à 5,5 m

La portée de mêlée de Warlock est désormais d’un mètre plus longue que les mêlées de Titan et Hunter

Toutes les capacités de mêlée Warlock qui avaient une portée de 4,5 m ont maintenant une portée de 5,5 m

Remarque: la portée de mêlée Ophidian Aspect est inchangée à 6,5 m

Stormcaller

Stormtrance

L’accélération des dégâts diminue désormais plus lentement après avoir relâché le bouton d’attaque

Harmonisation de la conduction

Arc Web

Réduction des dégâts de chaîne de 36 à 27

Recharge d’énergie de grenade réduite sur la chaîne

3% à 2% en PvE

10% à 8% en PvP

Chaîne réduite de 12 m à 11 m

Ionic Blink

Augmentation du coût de la superénergie de 4% à 6%

Plage de clignotement réduite de 4,5 m à 4,2 m

Chaîne de foudre en mêlée

Réduction des dégâts de chaîne de 31 à 27

Harmonisation du contrôle

Trace ionique

Augmentation de la hauteur de la ligne de force afin qu’elle soit plus facilement collectée en vol

Augmentation de la vitesse de déplacement de la ligne leyenne de 14%

Augmentation de la vitesse de virage leyline de 83%

Chaos Reach

Augmentation du rayon de l’extrémité du faisceau de 2 m à 2,4 m

Intensité réduite des effets visuels pour améliorer la visibilité

Harmonisation des éléments

Surtension électrostatique

Augmente désormais correctement la régénération des capacités de classe lorsque vous êtes près d’alliés

Remarque: augmentait par erreur Super regen précédemment

Voidwalker

Harmonisation de la fission

Supernova portable

Portée réduite de 20%

Augmentation du temps d’activation de 0,6 seconde

Temps de maintien réduit de 3,5 secondes à 2,5 secondes

L’explosion d’un boulon inflige désormais des dégâts

Écart horizontal des boulons resserré de 25%

Rayon d’explosion des boulons réduit de 3 m à 2,5 m

Nova Warp

Augmentation de la réduction des dégâts de 49% à 51%

Augmentation de la super durée de ralenti de 22 secondes à 24 secondes

Réduction du coût de Dark Blink de 12,5%

Matière noire

Augmentation de la recharge de la grenade lors de la mise à mort de 10% à 14%

Harmonisation de la faim

Vortex

Augmentation de la durée de latence de 5 secondes à 7 secondes

Réduction des dégâts persistants par tick de 27 à 24

Augmentation de la vitesse du projectile de 33%

Nova Bomb tue maintenant Proc Devour

Dévorer

Augmentation de la durée de dévoration de 10 à 11 secondes

Insatiable

Les tués accordent désormais entre 16% et 24% d’énergie de grenade en fonction du niveau d’ennemi tué

Les tués sont de 24%

Dawnblade

Harmonisation du ciel

La chaleur monte

Correction d’un problème où le buff Heat Rises faisait que les combattants vous ignoraient

Icarus Dash

Correction d’un problème dans lequel le temps de recharge d’Icare Dash interférait avec l’esquive de l’aube

Armure

Augmentation du nombre d’ensembles d’armure disponibles à partir de gouttes mondiales à 11 ensembles, contre 3 auparavant.

Plusieurs ensembles qui étaient auparavant indisponibles ou extrêmement difficiles à trouver sont maintenant disponibles à mesure que le monde baisse.

Énergie d’armure

Vous pouvez maintenant changer le type d’énergie de n’importe quelle pièce d’armure en l’un des deux autres types d’énergie directement à partir de l’écran d’inspection de la pièce d’armure en plaçant le curseur sur l’icône d’énergie de l’armure.

Le coût de changement de l’armure en un autre type d’énergie à la valeur d’énergie 1 est de 1 module de mise à niveau.

Vous pouvez également changer l’armure en un autre type d’énergie à la valeur d’énergie équivalente à sa valeur d’énergie actuelle. Le coût pour ce faire est de 1 module de mise à niveau + le coût total de la mise à niveau de la valeur énergétique 1 à sa valeur énergétique actuelle.

Statistiques d’armure

Les Engrammes principaux abandonneront désormais leur armure de manière plus fiable avec des rouleaux de statistiques globaux plus élevés et des distributions plus pointues.

Les armures exotiques chuteront désormais de manière plus fiable avec des roulements de statistiques globaux plus élevés

L’armure légendaire a désormais de meilleures chances de recevoir des jets de statistiques globaux plus élevés, bien que des jets faibles soient toujours présents

Mods d’armure

La prise de mod d’armure saisonnière (c’est-à-dire Mods immortels, Mods Dawn) peut désormais équiper les mods sortis au cours de la saison au cours de laquelle ils ont été publiés, plus la saison précédente et la saison suivante.

Par exemple, une armure avec la prise Dawn Mod (de la saison 9) peut désormais équiper les mods Dawn, Undying Mods (de la saison 8) et Worthy Mods (de la saison 10)

Le mod Hands-On fournit désormais de l’énergie lors des attaques de mêlée de projectiles (comme le couteau de lancer du chasseur)

Des mods d’armure améliorés ont été ajoutés pour couvrir tous les types d’armes pour tous les mods d’armure qui ont une version améliorée.

Exotiques

chasseur

Capuche d’assassin

L’effet d’invisibilité et de guérison se déclenche désormais sur la mêlée motorisée (contre les combattants et les gardiens) et les finisseurs

La durée de l’invisibilité accordée par cette exotique augmente en fonction du niveau de l’ennemi vaincu

Le personnel de l’arc ne tue plus d’activer cet avantage

FROST-EE5

La régénération de la capacité a été modifiée afin qu’elle ne se cumule plus de manière multiplicative avec les autres avantages de génération d’énergie de la capacité de classe.

Piqûre de Khepri

Toutes vos bombes fumigènes infligent 150% de dégâts en portant cet exotique

Orpheus Rigs

La quantité maximale de Super que vous pouvez récupérer de cet exotique avec une seule utilisation de Shadowshot est de 50%.

Colonne vertébrale du jeune Ahamkara

Augmente le rayon d’explosion des mines déclenchées de 14%.

Titan

Ashen Wake

Tuer un ennemi avec une grenade à fusion en portant cet exotique rembourse désormais l’énergie de la grenade. La quantité d’énergie grenade remboursée échelles en fonction du niveau d’ennemi tué.

Anteus Wards

Le bouclier créé lors d’une diapositive ne permet plus de dommages aux copeaux par

Espauliers de Doomfang

Correction d’un problème où les espauliers de Doomfang accordaient parfois une super énergie des attaques au corps à corps pendant que vous étiez dans votre super

Dunemarchers

Augmentez le rayon de la charge statique à 20 mètres, contre 12 mètres.

Mk. 44 Restez à l’écart

Réduction du délai entre le début du sprint et le bouclier supérieur à 0,5 seconde, contre 1,25 seconde.

Masque borgne

Le marquage de cible de cet exotique a été remplacé par un surlignage de cible, éliminant la possibilité de détecter des cibles à travers les murs

Ne fournit plus de bonus de dégâts en battant votre cible marquée

Rétablissement du bouclier précédent accordé en battant votre cible marquée, qui a maintenant une durée de 6 secondes (au lieu de 8)

Boîtier de séparation

L’explosion se déclenche désormais sur la mêlée propulsée (contre les combattants et les gardiens) et les finisseurs

Le rayon et les dégâts de l’explosion créée par cette exotique augmentent en fonction du niveau de l’ennemi vaincu

démoniste

Voile d’apothéose

Cet exotique est désormais garanti de chuter avec un minimum de +16 à l’intellect.

Contreverse Hold

Réduction de la réduction des dégâts accordée par cet exotique à 20%, contre 40%

Alchimie Sanguine

Entièrement repensé avec un nouvel avantage, Blood Magic, qui permet au porteur de mettre en pause le compte à rebours de toute faille dans laquelle il se trouve en obtenant des armes tuées, prolongeant ainsi la durée de la faille.

Aspects ophidiens

Augmente désormais la portée de fente de toutes les attaques de mêlée de démonistes, même si la capacité est en période de recharge.

Verity’s Brow

Le buff fourni par cet exotique augmente désormais les dégâts de votre grenade de 10% par pile

Le taux de recharge de la grenade des alliés augmente désormais lorsque vous lancez votre grenade

Le porteur de cet exotique reçoit désormais une notification textuelle chamois indiquant combien d’alliés bénéficient actuellement de votre recharge de grenade accrue

Armes

Exotiques

Charge d’Izanagi

L’animation de Honed Edge n’est plus affectée par la vitesse de rechargement.

Outlaw a été remplacé par No Distractions.

Le dernier mot

Fan Fire

Ajuste maintenant le scalaire de précision de l’arme pendant le tir à la hanche

Les valeurs d’impact ont été ajustées

68.27 / 52.2 Precision Hip / ADS (Auparavant 67.95 / 67.95)

38/38 Hanche non précise / ADS: (Auparavant 50.01 / 50.01)

La visée vers le bas n’offre plus de portée efficace supplémentaire (réduction des dégâts) pour cette arme

Stabilité réduite pour l’entrée souris et clavier

Ajustement de la façon dont l’acquisition de cibles est gérée pour cette arme dans hipfire pour améliorer l’expérience

Réduction de la portée effective de cette arme

Lion combattant

En raison des modifications du backend avec l’archétype du lance-grenades, Fighting Lion a hérité de petits ajustements

Cadence de tir augmentée de 72 tr / min à 90 tr / min

Les dégâts des coups directs en PvE sont désormais de 35 (auparavant 27)

Ruine du diable

Correction d’un bug qui permettait à la pyrogenèse de se déclencher dans des circonstances imprévues, permettant au laser d’être tiré à plusieurs reprises

Symétrie

Correction d’un problème qui empêchait l’arme de tirer au hasard.

Correction d’un problème où cette arme pouvait endommager les alliés dans certaines circonstances

Seigneur des loups

Relâcher les loups réduit désormais considérablement la précision de l’arme lorsqu’elle est active.

Stabilité réduite pour l’entrée souris et clavier

Épées

Les attaques à l’épée pour tous les types d’épées ont été modifiées, généralement plus efficaces pour tenir compte du système énergétique.

Les statistiques des épées sont désormais les suivantes:

Impact

Vitesse de swing

Taux de charge

À quelle vitesse cette arme recharge son énergie.

Résistance à la garde

Réduction des dégâts en gardant avec cette arme contre la plupart des attaques.

Efficacité de la garde

Réduit la quantité d’énergie requise pour garder une attaque.

Endurance de garde

Combien de temps vous pouvez garder votre garde avec cette arme.

Capacité de munitions

Énergie

Les épées remplacent désormais votre capacité de mêlée par le compteur d’énergie de l’épée lorsqu’il est manié. Cette énergie récupère naturellement d’elle-même et est consommée par différentes actions liées à l’épée.

Attaques légères

Les cordes d’attaque légères peuvent désormais être bouclées à l’infini sur tous les sous-archétypes d’épée.

Les attaques légères pour tous les sous-archétypes peuvent désormais se fendre pour frapper plusieurs ennemis.

Attaques lourdes

Les attaques lourdes consomment l’énergie de votre épée lorsqu’elle est activée.

Remarque: Différentes épées peuvent consommer différentes quantités d’énergie en fonction de l’attaque utilisée.

Si votre énergie est pleine, votre attaque lourde est plus forte. L’inverse est également vrai.

Action de garde

Garder ne consomme plus de munitions, mais utilise à la place l’énergie de l’épée lorsqu’il est actif.

Remarque: vous devez encore disposer d’au moins 1 munition disponible pour commencer la protection.

Contournement du bouclier

Une partie des dégâts des attaques à l’épée contournent désormais les boucliers élémentaires pour toucher directement la cible.

Remarque: Il existe des exceptions à cette règle, en particulier pour les attaques à base de projectiles que Swords génère.

Avantages de l’épée

Lame tourbillonnante

Cet effet prendra également fin si le joueur garde.

Les attaques à plusieurs coups ne comptent plus comme un coup.

En Garde

Réduction du bonus aux dégâts de + 50% à + 30%

Lame brisante

Réduction du bonus aux dégâts de 3x à ~ 1,67x

Transfert d’énergie

Réduction de la quantité d’énergie de capacité obtenue grâce à cet avantage car le garde ne consomme plus de munitions

Contre-attaque

Modification des exigences d’activation:

Bloquer une attaque immédiatement après avoir gardé augmente les dégâts pendant une courte durée.

La durée est désormais de 2 secondes (auparavant 5)

Glide ne peut plus être activé pendant les attaques à l’épée ou d’autres attaques au corps à corps.

Lance-grenades

Les lance-grenades à cadre agressif sont désormais des lance-grenades à cadre à tir rapide

Les lanceurs de grenade Rapid-Fire Frame ont vu leurs dégâts réduits pour tenir compte de leur cadence de tir (0,8x), mais ont désormais également des réserves accrues.

Auparavant, les lance-grenades Aggressive Frame tiraient plus vite qu’Adaptive mais avaient les mêmes dégâts.

Les dégâts infligés aux ennemis majeurs et supérieurs par les lance-grenades à armes électriques ont été réduits de ~ 10%

Fusils de sniper

Dégâts aux ennemis majeurs et au-dessus réduits aux valeurs antérieures à Shadowkeep (~ -20%)

Tireurs d’élite adaptatifs

Multiplicateur de précision réduit de 3,25x à 2,95x

Tireurs d’élite à tir rapide

Impact de base réduit de 100 à 90 dégâts

Fusils de chasse

L’acquisition de cibles pour les fusils de chasse non limaces a été ajustée pour ne plus tenir compte des emplacements de précision.

Auparavant, l’acquisition de cibles pouvait en fait faire dévier la propagation du joueur du vecteur cible, ce qui faisait que la majeure partie de la propagation était manquante.

L’angle du cône est désormais ajusté par sous-archétype et n’est plus ajusté par la statistique Range.

La visée vers le bas ne règle plus la portée effective de cet archétype d’arme

Fusils à fusion

L’acquisition de cibles pour les fusils à fusion a été ajustée pour ne plus tenir compte des emplacements de précision.

Auparavant, l’acquisition de la cible pouvait en fait entraîner la déviation de la volée du joueur par rapport au vecteur cible, ce qui pouvait manquer la majeure partie de la volée.

L’atténuation des dégâts pour cet archétype d’arme peut désormais atteindre 0,5x (auparavant 0,75x)

La portée efficace et l’impact de la statistique de l’optique pour cet archétype d’arme ont été réduits à tous les niveaux.

Carabines automatiques

Les valeurs d’impact suivantes ont changé:

Cadre de précision

17 / 27.2 Défaut / Précision (auparavant 17 / 25,5)

Cadre adaptatif

15,75 / 25,2 Défaut / Précision (auparavant 13,75 / 22)

Cadre à tir rapide

13,4 / 20,1 par défaut / précision (auparavant 12,5 / 18,75)

Avantages d’armes

Plan de sauvegarde

Le plan de sauvegarde ajuste désormais l’impact pour correspondre au sous-archétype Rapid-Fire lorsqu’il est actif.

Le temps de charge est désormais réglé pour correspondre au sous-archétype de Rapid-Fire * 0,85 lorsqu’il est actif.

Coup de poing un-deux

L’effet se termine désormais en infligeant des dégâts de mêlée ou en échangeant des armes.

Général

Correction d’un problème avec les éléments émissifs sur les armes et ornements suivants

Mille voix

Tempête d’été pour Riskrunner

Visage de jade pour combattre le lion

Correction d’un problème où Multikill Clip restait actif indéfiniment.

Correction d’un problème où tuer Shanks avec Lumina ne générerait pas de manière fiable un reste.

Correction d’un problème où Wish-Ender infligeait plus de dégâts que prévu lors du tir à travers certains objets.

Correction d’un problème où de grandes parties de l’ornement Packmaster’s Command pour Lord of Wolves disparaissaient en se tenant à côté d’un mur.

Systèmes d’identité des joueurs

Emblèmes

Suivi des statistiques

Les emblèmes utilisent désormais un écran de détails mis à jour pour prendre en charge les suiveurs de statistiques.

Tous les emblèmes ont maintenant des pisteurs de statistiques qui peuvent être équipés et non équipés

Les Stat Trackers disponibles sur un emblème sont liés à la source / catégorie de l’emblème.

Les suiveurs de statistiques sont divisés en catégories en fonction de l’activité et de la durée

Les catégories d’activités sont:

Saisons

Compte

Creuset

Destination

Gambit

Raids

Grèves

Procès d’Osiris

Les catégories de durée sont:

Hebdomadaire

Saisonnier

Carrière*

* Remarque: les statistiques de carrière respectent les données d’avant la saison 10 dans la mesure du possible, mais sinon, elles commenceront à être suivies dans la saison 10.

Tout ce qui précède

Les suiveurs de statistiques peuvent devenir dorés lorsque les statistiques atteignent certains seuils

Les trackers de statistiques ont désormais leur propre section dédiée, à laquelle les joueurs peuvent accéder via l’écran Triomphes.

Les suiveurs de statistiques sont classés en saisonniers, hebdomadaires, en carrière et tous.

Les Stat Trackers sont sous-catégorisés par type de Stat Tracker.

Les triomphes des fonctionnalités de l’aperçu des triomphes ont été réduits de 3 à 1

Les collections

La collection Emblem a été réorganisée pour refléter la structure Stat Trackers

Variantes d’emblèmes

Les variantes d’emblème ont été converties en leurs propres éléments d’emblème

Avantages de l’emblème et auras

Les avantages et les auras des emblèmes ont été supprimés des emblèmes.

Clans

Les avantages des bannières de clan ont été mis à jour pour la saison 10

Accessoires

Navires

Correction d’un problème d’effets sur les moteurs de Lost Legend

Des fantômes

Correction d’un problème d’animation avec Sanctum Plate Shell

Moineaux

Mise à jour des effets de propulseur pour les moineaux Dawning Chill of Winter et Holiday Cheer

Correction des problèmes d’effets pour Azure Azazyel et The Bronco

Investissement

La saison 9 Fond Engories Bright Engram a été retirée, et à sa place, les joueurs peuvent désormais obtenir le nouveau Season 10 Luminous Bright Engram

Les engrammes brillants ne sont plus disponibles à l’achat dans la boutique Eververse, et ne peuvent être gagnés qu’à la place en augmentant le Season Pass

Au lieu de l’Engram brillant, le magasin Eververse propose désormais un article de vente en argent qui sera actualisé quotidiennement

L’armurier a maintenant une chance de vendre des mods d’armure saisonniers de la saison 9

“Amélioré Scanner Crucible” L’avantage Shell Ghost a été créé et a une chance de rouler sur les fantômes sur le thème Crucible

Deux nouveaux consommables sont disponibles dans le magasin Eververse pour Bright Dust, Scavenger’s Boon et Glimmershard (tous deux 250 Bright Dust chacun)

Bénédiction du trésor:

Lorsqu’il est utilisé, cet objet permet aux ennemis tués avec des dégâts de précision d’avoir une chance de larguer des matériaux planétaires lorsqu’ils sont vaincus

L’effet dure 4 heures

Notez qu’un seul avantage du trésor peut être actif à la fois

Glimmershard:

Lorsqu’il est utilisé, cet objet donne aux boss une chance de laisser tomber une lueur supplémentaire lorsqu’ils sont vaincus

L’effet dure 4 heures

Notez qu’un seul éclat scintillant peut être actif à la fois

Plusieurs bugs corrigés pour garantir que les différents aperçus d’Engram légendaires représentent fidèlement leur contenu

Armure exotique récompense récompense campagne Shadowkeep a maintenant la chaîne de source appropriée dans les collections

Les packs de magasins Eververse avec des prix qui ont été réduits en raison de la possession de certains contenus ne sont plus annoncés comme «Vente» et lisent plutôt «Compléter l’ensemble»

Les armes de la saison 8 acquises à partir du Season Pass ont désormais une chaîne source valide dans les collections

Plusieurs emotes multijoueurs qui avaient un type d’élément «Emote» ont désormais le type d’élément correct dans leur info-bulle, «Emote multijoueur»

Les éléments d’armure exotique de l’année 3 dans l’inventaire de Xur nécessitent désormais correctement Shadowkeep au lieu du Season Pass

Les composants de mod ne se désassemblent plus comme une pile

Puissance et progression

Mise à jour des récompenses XP des coffres ambiants et des espaces publics de Mars pour être cohérent avec les valeurs de Shadowkeep.

Réduction de la puissance de la version incomplète de «Legend of Acrius» lorsqu’elle est achetée auprès d’un fournisseur.

Les augmentations de personnage payantes élèvent le joueur au nouveau plafond souple de 950.

Remarque: les joueurs ne peuvent pas acheter un boost de personnage tant que leur premier personnage n’a pas atteint la limite souple.

Interface utilisateur

Correction d’un problème où certains éléments n’étaient pas correctement affichés dans les collections.

Correction d’un problème où les joueurs ne recevaient pas le message «Fireteam Chat Not Available» lorsque Steam était arrêté.

Correction d’un problème où le suivi d’une poursuite rejetait l’icône de libération.

Correction d’un problème où des icônes incorrectes apparaissaient pendant la mission «L’autre côté».

Correction d’un problème où les emplacements Open Fireteam étaient affichés après avoir rejeté la sélection d’activité.

Correction d’un problème où une info-bulle d’espace réservé pouvait apparaître en orbite.

Correction d’un problème qui provoquait une corruption graphique lors de la navigation vers l’écran Saisons.

Correction d’un problème où le toast de rang 50 affichait des chiffres qui se chevauchaient.

Correction d’un problème où nous affichions un désalignement dans l’animation post-achat.

Correction d’un problème où la superposition de lancement ne se fermait pas lors de la navigation vers l’écran des quêtes.

Les dispositions de l’écran de l’interface utilisateur des paramètres de la console ont changé pour correspondre à l’expérience sur PC, permettant de futures mises à jour.

Il est désormais possible de naviguer dans les paramètres qui utilisent la méthode de sélection du carrousel à l’aide de la saisie d-pad une fois mis au point.

Ajout d’une extension préférée sur l’icône Finisseur pour déterminer facilement quels finisseurs sont actuellement les favoris du joueur.

Ajout d’indices de jeu lors du chargement des écrans.

Ajout de la possibilité de changer la couleur du réticule sur les consoles.

Les joueurs peuvent choisir parmi 7 couleurs différentes, correspondant à PC.

Ajout d’un état d’achèvement aux bonus du pass des saisons.

Ajout de catégories à l’écran des quêtes.

Les objets de quête seront désormais automatiquement filtrés dans l’une des sept catégories:

Nouvelle lumière

Remarque: Cette catégorie sera masquée s’il n’y a pas de quêtes New Light actives dans l’inventaire du personnage.

Toutes les quêtes

Shadowkeep

Saisonnier

Playlists

Exotiques

Le passé

L’onglet Quête affichera désormais une animation de brillance lorsqu’il y aura de nouveaux objets de quête disponibles.

L’éclat est ignoré en survolant le nouvel objet de quête.

Ajout de séparateurs de virgules au compte Glimmer dans le flux de butin.

Ne me tient plus éveillé la nuit.

La modification des équipes sur l’écran de lancement des matchs privés PVP utilise désormais les boutons Gauche / Droite.

Les joueurs peuvent désormais voir les saisons qu’ils possèdent en consultant l’info-bulle Season Rank dans l’écran Seasons.

Correctifs généraux, qualité de vie

Combat

Des modifications ont été apportées à l’attaque au sol de la rupture psionique de Cabal Psion pour améliorer les performances du client lors des engagements passionnés.

Les plaques signalétiques Elite, Mini-Boss et Boss s’afficheront désormais correctement comme «amies» lors de l’invasion pendant les matchs Gambit.

La capacité d’attaque en mêlée Hunter Tempest peut désormais être exécutée lorsque vous utilisez les commandes du PC où Sprint est réglé sur «Hold».

La capacité de mêlée de Brise-soleil de Titan “Explosion de mortier” infligera désormais plus systématiquement ses dégâts de détonation dans le Creuset.

Les projectiles alliés qui se déplacent le long du sol passeront par les alliés Titan Banner Shields. Burning Maul et Voidwall Grenade sont des exemples de capacités qui génèrent des projectiles de poursuite au sol.

Le buff de dégâts de mêlée du chasseur «Poignée de main» exotique du chasseur expirera désormais comme prévu après avoir ramassé un objet de transport (comme une batterie de forge)

Correction d’un problème où Hunter ne restait pas sur le radar trop longtemps lorsqu’il sortait de l’invisibilité en étant accroupi.

Être tué par le fusil éclaireur «Coupez et courez» affiche désormais correctement une icône Nécrologie dans le fil de bataille.

Les sous-classes de personnages avec des capacités de mêlée à distance compteront désormais pour les primes et les triomphes de mêlée. (Il s’agit notamment du lancer de marteau Titan, des couteaux de lancer Hunter et de la bombe fumigène corrosive, et du feu céleste Warlock et de la foudre en boule.)

Les primes de frappe hebdomadaire pour les éliminations de boss de la ruche et de Vex attribueront désormais des progrès aux joueurs pour avoir tué Savathun’s Song (Shrieker Boss), Xol (Hive Worm God) et le Vex Cyclops Boss de Garden World strike.

La fonction Inspecter le lecteur pour la disposition du bouton «Jumper» PS4 se déclenchera désormais correctement en maintenant L1 + R1 comme indiqué.

Les chasseurs ne devraient plus pouvoir entrer dans un état «immunisé contre les dommages» en utilisant une épée et l’émote de mélange de cartes.

Identité du joueur

Crucible Triumph Challenge Accepted nécessite désormais 10 défis hebdomadaires à compléter.

Les «primes supplémentaires» des fournisseurs de Vanguard, Crucible et Gambit progresseront désormais leurs triomphes de primes quotidiennes correspondants; Agent d’avant-garde, mercenaire et prime quotidienne.

Le triomphe de Fastidious Miser sera désormais correctement progressé et terminé pour les joueurs qui ont trouvé les 30 coffres d’ascendant au cours des trois semaines de malédiction dans la ville de rêve et qui ont réclamé ces triomphes correspondants.

Les mods «Gagnés en progressant» s’afficheront désormais correctement comme déverrouillés dans les collections de toutes les catégories. (Ex. Coffre: mod de visée des bras de lumière inébranlable)

Suppression d’une entrée en double Worldline Zero Catalyst Triumph.

Le Black Talon Catalyst Triumph progressera désormais correctement et se terminera à partir des éliminations de Black Talon, au lieu de Lord of Wolves.

Le triomphe abandonné ‘WANTED: The Rifleman’ peut désormais être obtenu en tuant le carabinier ou à la fin de la mission Aventure correspondante.

Cela résout un problème rare où un joueur peut ne pas recevoir de crédit pour avoir tué le carabinier avant la fin de la mission.

Récompenses

Les effets sonores des «étapes transversales» exotiques de Warlock ne se déclencheront désormais que lorsqu’un joueur aura des munitions de réserve pour recharger le chargeur de son arme actuelle.

Les schémas Black Armoury peuvent maintenant être démantelés. Le démontage supprimera un seul schéma de la pile.

L’obtention du catalyseur MIDA n’est plus entravée par le jeu avec Clanmates. Les taux de drop ont été ajustés et évoluent désormais correctement avec le bonus de bonus “Chercheur de catalyseur” du clan.

Ajout de chances de chute pour les victoires au rang de gloire 3 Fabled (5% sans bonus de clan, 10% avec bonus de clan)

Augmentation des chances de chute pour les victoires au rang de gloire 4 Mythique (5%> 10% sans bonus de clan, 10%> 30% avec bonus de clan)

Goutte désormais garantie pour toute victoire dans Glory Rank 5 Legend.

Le Well Well Well Gambit Invasion Medal Triumph a désormais une icône.

Le buff Prime Attunement apparaîtra désormais pour tous les nouveaux personnages lorsqu’ils atteindront 900 Puissance, même si le personnage précédent a été supprimé.

Tess ne présentera plus au joueur un écran cadeau Solstice of Heroes vide.

Monde

Le Rifleman ne disparaîtra plus occasionnellement pendant le combat contre le boss, mettant ainsi fin prématurément à la mission.

L’étape de quête Crucible «Forger l’épée large – La constante» indique désormais spécifiquement aux joueurs de terminer les primes quotidiennes Crucible.

La quête exotique Malfeasance ne nécessite plus de posséder l’extension Réprouvée. Les joueurs qui ramassent la quête Intro Malfeasance New Light recevront désormais l’étape de quête “Darkness In the Light” après avoir tué le boss Primeval du Serviteur Ascendant.

Résolution d’un problème lié au placement de la bannière d’hommage pour ouvrir les portes de la salle d’hommage. Les nouveaux joueurs, ainsi que tous les joueurs qui ne pouvaient pas auparavant, peuvent désormais placer correctement la bannière, terminant la quête d’introduction «The Tribute Hall».

Amélioration des performances lors du combat final contre le boss du Garden of Salvation Raid.

Les joueurs ne devraient plus être en mesure de faire des coups de pied sur Orbit pendant les matchs Crucible en exécutant à plusieurs reprises Titan Bubbles et Warlock Wells of Radiance.

Correction et problème où les joueurs devaient attendre que d’autres se chargent lorsqu’ils se rendent à la tour.

Vapeur

Le volume de la musique est appliqué immédiatement plutôt qu’après l’écran de démarrage Bungie.

Client PC: correction d’un problème qui pouvait ralentir les temps de chargement pour certains utilisateurs lorsque le jeu n’était pas au point (onglet Alt vers une autre fenêtre).

Général

Les pages du livre des traditions du Pigeon et du Phénix sont désormais visibles pour les joueurs qui les ont gagnées. L’acquisition de l’arme exotique Bastion débloquera toutes les pages.

Dawning 2019 Les cadeaux étaient bien au-delà de leur date d’expiration et peuvent maintenant être jetés en toute sécurité.

La poursuite de Sparrow Exotic Sparrow ne peut plus être acquise dans la section des quêtes abandonnées d’Eva lors d’autres événements.

Gambit et Crucible mêlée tue les primes compteront désormais correctement les capacités de projectile de mêlée comme le feu céleste, la foudre en boule et le couteau de lancer.

Creuset

Le procès d’Osiris revient enfin

Parlez à Saint-14 dans le hangar de la tour pour commencer votre voyage d’essai. La playlist Trials sera disponible pour la première fois le vendredi 3 13.

L’anomalie, le chaudron et le bleu Exodus ont été ajoutés à la rotation de la carte Crucible. Ces cartes apparaîtront désormais dans la plupart des listes de lecture.

Correction d’un grand nombre de bogues hors environnement sur Distant Shore.

Correction d’un grand nombre de bogues hors environnement sur Fragment.

Performance

Correction du bégaiement de l’interface utilisateur et des pertes de fréquence lors du chargement ou de l’application de mods

Framerate amélioré dans Gambit et Gambit Prime

Correction de problèmes de fréquence d’images lors de la rencontre de l’Esprit sanctifié du Garden of Salvation Raid

Correction de problèmes de fréquence d’images dans le donjon de Pit of Heresy, en particulier dans les rencontres de tunnel

Bégaiement fixe à haute cadence d’images sur PC

Améliorations générales des performances sur PC lorsque beaucoup de débris sont au sol

Le temps de chargement n’est plus lié au taux de rafraîchissement

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.