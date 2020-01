Destiny 2 mis hors ligne après que les joueurs aient perdu de l’argent et des matériaux

Bungie a mis Destiny 2 hors ligne entièrement (au moment de la publication, il reste injouable) après qu’un problème est apparu avec un correctif publié plus tôt dans la journée où les joueurs ont commencé à perdre leur “Glimmer, Bright Dust, Infusion Materials et / ou d’autres types de devises de jeu”.

Le studio a publié une brève déclaration ce matin, disant que le jeu avait été mis hors ligne «pour éviter toute perte de matériel». À 14 h HE / 11 h HP, ils avaient découvert la source du problème, mais n’avaient pas encore terminé les tests nécessaires pour pousser le correctif en ligne.

Notez qu’il ne s’agit pas simplement de perdre le dernier lot de choses que vous avez ramassées; certains joueurs ont perdu de vastes pans de leur réserve, y compris certains des rares éclats d’ascendant du jeu et des réserves de lueur entières.

Donc, si vous essayez de jouer à Destiny 2 et que vous ne pouvez pas, ou avez joué plus tôt et que vous avez remarqué que vos trucs manquent, c’est pourquoi!

