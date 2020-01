Destiny 2 – Où est Xur? Guide de localisation des fournisseurs exotiques (1/17 – 1/21)

La chose qui domine l’attention des joueurs de Destiny 2 cette semaine est les couloirs du temps, l’emplacement d’une nouvelle mission secrète qui abrite également un énorme puzzle. Toute la communauté Destiny essaie actuellement de résoudre le mystère des couloirs – consultez notre guide Corridors of Time pour les dernières informations sur leurs progrès – avec l’espoir qu’une nouvelle arme exotique attende à la fin.

En attendant, vous pouvez toujours obtenir Exotics en toute simplicité auprès du vendeur de week-end Xur. Il rend visite à Nessus cette semaine, stationné sur la péniche de Calus à Watcher’s Grave. Regardez la vidéo ci-dessus pour voir où le trouver et ce qu’il stocke, qui comprend The Colony, un lance-grenades adoré par les joueurs de Crucible, et Lunafaction Boots, un exotique pratique pour les démonistes. Vous trouverez également plus d’informations dans notre guide Xur écrit.

Si vous êtes à la recherche d’exotiques supplémentaires, consultez notre guide Ruine du diable, qui vous aidera à attraper le dernier arme de poing exotique ajouté dans le cadre de la saison de l’aube.