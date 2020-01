Destiny 2 – Où est Xur? Guide de localisation des fournisseurs exotiques 2020 (1/10 – 1/14)

Xur est de nouveau arrivé dans le système solaire dans Destiny 2, offrant un nouveau lot d’exotiques pour vous aider à remplir votre collection. Bien que l’événement de vacances de Destiny 2, The Dawning, se poursuive jusqu’à la réinitialisation hebdomadaire du mardi, Xur n’est pas vraiment d’humeur à donner – mais pour le bon prix, vous pouvez acheter une nouvelle arme exotique ou une pièce d’armure, y compris celles qui sont nouveaux dans la saison de l’aube.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir comment se rendre à Xur et ce qu’il transporte. Vous le trouverez campé sur The Rig on Titan. Le plus récent exotique qu’il a cette semaine est Black Talon, une épée de l’extension Forsaken. Si vous aimez manier une lame mais êtes découragé par la nécessité de vous rapprocher de vos ennemis, bonne nouvelle: Black Talon peut tirer de puissants projectiles. Cela le rend très utile dans les circonstances PvE et PvP.

Utilisez vos nouveaux jouets de Xur pour profiter au maximum de la nouvelle activité Cadran solaire et des derniers jours de The Dawning et de ses primes, qui offrent un double XP. Consultez notre aperçu complet des recettes de pâtisserie pour The Dawning.